Napokon! Uhićena dvojica pljačkaša kraljevskih dragulja

Dvoje ljudi uhićeno je nakon pljačke u muzeju Louvre u Parizu, tijekom koje su lopovi pobjegli s neprocjenjivim nakitom, uključujući i dio francuskih kraljevskih dragulja, piše sky news

Dvojica muškaraca privedena u subotu.

Sumnja se da su dio skupine kriminalaca koji su pomoću dizalice dosegli prozor u Galeriji Apolona.

Jedan muškarac uhićen je na aerodromu Roissy-Charles-de-Gaulle oko 22 sata. Uhitila ga je granična policija i predan je policijskim službenicima, dok se spremao ukrcati na let za Alžir.

Navodi se da je drugi muškarac uhićen ubrzo nakon toga, također u pariškoj regiji.

Operacija je pokrenuta nakon što su istražitelji koji su nadzirali dvojicu muškaraca nekoliko dana shvatili da se jedan od njih sprema pobjeći u inozemstvo.

