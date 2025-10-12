Naoružani ruski vojnici pojavili se na granici članice NATO-a: Zatvorena cesta, pojavila se snimka

Pripadnici ruskih vojnih snaga pojavili su se u blizini graničnog prijelaza u Estoniji u petak što je dovelo do privremenog zatvaranja ceste i rasta zabrinutosti među stručnjacima koji upozoravaju da Moskva aktivno testira NATO savez proračunatim "hibridnim ratovanjem".

Incident se dogodio na Saatse Bootu, dionici estonske ceste koja u manjem dijelu prolazi kroz ruski teritorij.

Estonski odbor za policiju i graničnu stražu prekinuo je promet u petak popodne nakon što je na cesti otkrivena jedinica naoružanih muškaraca koji "definitivno nisu bili carinici", prenosi Kyiv post. Vlasti su zatvorile cestu da osiguraju sigurnost civila i spriječile eskalaciju, potvrdio je voditelj graničnog ureda Meelis Saarepuu.

Ovaj je događaj nazvao "prijetnjom".

Na snimci se vide osobe u vojnoj odori s pokrivenim licima, kako formiraju liniju preko rute, u potezu koji je izazvao strah od namjerne provokacije.

'Rutinske operacije'

Rusija je odbacila sve navode i tvrdi da se radi o potpuno rutinski operacijama. Međutim, cesta ostaje zatvorena do utorka dok se situacija ne razjasni.

Neuobičajena prisutnost naoružanih snaga na granici uklapa se u širi obrazac nedavnih ruskih akcija usmjerenih protiv baltičkih članica NATO-a, uključujući ponovljena kršenja zračnog prostora i ometanje GPS-a.

Vojni analitičari u incidentima vide dugoročnu strategiju destabilizacije NATO-a. Umirovljenik pukovnik američke vojske Richard Williams, bivši zamjenik direktora u NATO-ovom odjelu za obrambena ulaganja, istaknuo je da tu ima nečega više od obične granične provokacije.

Povećanu vojnu pritisnost stavio je u širi strateški test ruske kampanje "višestrukog hibridnog ratovanja".

"Povećana ruska aktivnost u blizini estonske granice može se promatrati kao nastavak ruskog testa NATO-ove reakcije na njihove akcije", rekao je Williams.

Zaštita istočnog krila

Napomenuo je da bi takve provokacije Kremlja, "osebno u kombinaciji s gomilanjem ruskih trupa nasuprot prijelaza i/ili onima usmjerenima na Suwalski prolaz, strateški koridor koji vodi do Kalinjingradske oblasti, mogle biti značajne".

Incident je ponovno potaknuo rasprave u Tallinu o tome kako najbolje osigurati istočnu granicu i pojačati istočno krilo saveza. Estonski ministar unutarnjih poslova Igor Taro izjavio je da unatoč neviđenoj pojavi naoružanih skupina, ukupna razina prijetnje ostaje "mirna".

Iako je ministar prethodno izjavio da "nema razloga za potpuno zatvaranje" granice, naglasio je da je izgradnja fizičke obilaznice oko Saatse Boota prioritet kako bi se uklonio svakodnevni rizik za građane.

