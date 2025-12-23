Horor u Nigeriji! Naoružani muškarci oteli žene i djecu na putu prema vjerskom festivalu

Dvadeset osam ljudi, uključujući žene i djecu, oteli su u nedjelju navečer naoružani muškarci dok su putovali za muslimanski festival u središnjoj Nigeriji, navodi se u sigurnosnom izvješću objavljenom u ponedjeljak.

"U večernjim satima 21. prosinca naoružani muškarci oteli su 28 ljudi, uključujući žene i djecu, dok su putovali na proslavu Mawlida“ u blizini sela Zak u državi Plateau, stoji u sigurnosnom izvješću pripremljenom za Ujedinjene narode, a koje je vidio AFP.

Skupina se kretala prema događaju u spomen na rođenje proroka Muhameda kada im je "presretnuto" vozilo, navodi se u izvješću, dodajući da je policija pokrenula istragu.

Kada ih je kontaktirao AFP, policija države Plateau nije odmah reagirala.

Ova otmica dogodila se istog dana kada je pušteno 130 učenika, posljednjih iz skupine od 250 djece otetih mjesec dana ranije iz katoličke škole na sjeveru zemlje.

Nigerija, najmnogoljudnija afrička zemlja s otprilike 230 milijuna stanovnika, od studenog doživljava porast napada.

Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da "islamistički teroristi" ciljano progone kršćane u Nigeriji, što Nigerija poriče.

Nigerijska vlada i neovisni analitičari odbijaju priznati vjerski progon, argument koji dugo koristi kršćanska desnica u Sjedinjenim Državama i Europi kao i nigerijski separatisti koji imaju utjecaj u Washingtonu.

Nigerija se suočava s višestrukim sigurnosnim izazovima, od džihadista na sjeveroistoku do običnih kriminalnih bandi na sjeverozapadu.

UN je upozorio na "ponovni porast masovnih otmica", u koje redovito su uključene stotine školaraca. Druge su mete bile u bogoslužjima u odvojenim otmicama.

Jedna od prvih masovnih otmica koja je privukla međunarodnu pozornost dogodila se 2014. godine, kada su džihadisti Boko Harama oteli gotovo 300 djevojčica iz njihovog internata u sjeveroistočnom gradu Chiboku.

Od tada se fenomen otmice radi otkupnine "konsolidirao u strukturiranu i unosnu industriju" koja je između srpnja 2024. i lipnja 2025. generirala otprilike 1,66 milijuna dolara, navodi se u nedavnom izvješću SBM Intelligencea, konzultantske tvrtke sa sjedištem u Lagosu.

