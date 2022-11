Oči svijeta od sinoć su uprte u Poljsku. Projektili su pogodili selo deset kilometara udaljeno od granice s Ukrajinom. Dvije osobe izgubile su život.

Prvi je to put, od početka rata, da je napadnut NATO teritorij. Poljaci su odmah podigli borbenu spremnost. Sazvan je hitan sastanak u NATO-u. Prema prvim rezultatima istrage pak, projektili su ukrajinski no, krivac je Rusija, zaključuje NATO.

Stoltenberg: 'Dopustite mi da budem jasan…'

Golemi krater na NATO teritoriju i smrt dvoje stanovnika poljskog sela, prizor je koji se sinoć činio kao početak novog svjetskog rata. Projektili su pali na jednu sušaru žitarica i ubili traktorista i njegova susjeda.

"Nismo imali pojma da su to bombe, mislili smo da je kukuruz, jer on tijekom procesa sušenja proizvodi potencijalno eksplozivne plinove pa smo mislili da je to to", kazao je očevidac, javlja Danas.hr.

Odmah je pokrenuta istraga kako bi se utvrdilo - čiji su projektili?

"Incident je vjerojatno prouzročio ukrajinski projektil protuzračne obrane ispaljen za obranu ukrajinskog teritorija od napada ruskih krstarećih projektila. Ali dopustite mi da budem jasan, ovo nije krivnja Ukrajine. Rusija snosi konačnu odgovornost", rekao je Jens Stoltenberg, glavni tajnik NATO-a.

Ukrajina pozvala na aktivaciju članka 5 NATO Saveza

Situacija se sinoć činila puno drukčija, Poljska je odmah dignula razinu vojne spremnosti i hitno sazvala vijeće nacionalne sigurnosti, uz tvrdnje da su projektili ruske proizvodnje.

Najavili su aktiviranje članka 4 NATO saveza po kojem se traže konzultacije svih saveznika za odgovarajući odgovor. Hitnu reakciju tražila je i Ukrajina te aktiviranje NATO članka 5 po kojem se napad na jednu zemlju članicu smatra napadom na sve.

"Ovo je ruski raketni napad na kolektivnu sigurnost. Ovo je vrlo značajna eskalacija. Moramo djelovati", izjavio je Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik.

Rusija je ekspresno odbacila odgovornost, za sve okrivljujući Ukrajinu.

"Ruski su stručnjaci prema fotografijama - identificirali olupine kao dijelove protuzračne rakete S- 300 iz obrambenog sustava ukrajinskih zračnih snaga", kazao je Igor Konashenkov, glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane.

Izvanredna sjednica u NATO-u

Potvrdila je to i prva istraga na terenu.

"Malo je vjerojatno, po linijama putanje, da je ispaljeno iz Rusije. Ali vidjet ćemo", poručio je Joe Biden, američki predsjednik.

"Nemamo nikakvih indikacija da je ovo namjerni napad niti da Rusija priprema vojne akcije protiv NATO-a", rekao je Stoltenberg.

Nakon svega, Poljska je odustala od aktivacije NATO članka 4 do kraja istrage.

"Poljska nije bila meta tim raketama. Dakle, zapravo, Poljska nije napadnuta", kazao je Andrzej Duda, predsjednik Poljske.

Održana je i izvanredna sjednica NATO-ovih veleposlanika, gdje je sudjelovala i Hrvatska.

"U kontaktu smo sa saveznicima. Ovaj događaj sigurno ima sigurnosne implikacije i zahtijeva jedinstven pristup saveznika", poručio je Davor Božinović (HDZ), ministar unutarnjih poslova.

Moskva pohvalila SAD za suzdržanu reakciju

Američki predsjednik još na Baliju sazvao je sastanak svjetskih vođa G7 gdje su pokazali veliki oprez.

"Svaka ishitrena odluka o tijeku činjenica prije pažljive istrage zabranjuje se u tako ozbiljnoj stvari", kazao je Olaf Scholz, njemački kancelar.

Nakon tog hitnog sastanka, svjetski čelnici su ležerno odjeveni nastavili predviđeni program i sadili drveće. A SAD-u je zbog događaja u Poljskoj čak stigla i pohvala - iz Moskve.

"Obratite pozornost na prilično suzdržanu reakciju Amerikanaca, koja je u suprotnosti s apsolutno histeričnom reakcijom poljske strane i niza drugih zemalja", kazao je Dmitrij Peskov, ruski diplomat.

U NATO-u su nakon kritika zbog mogućih propusta najavili rasporediti više protuzračne obrane na poljsko-ukrajinskoj granici i ostatku istočnog krila saveza, ali i obećali nastavak pomoći Ukrajini.

