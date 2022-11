265. dan ruske invazije

Zelenskij se obratio G20

Britanija gradi još pet novih moćnih krstarica

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Eksplozija u Melitopolju

12.19 - Gradonačelnik Melitopolja Ivan Fedorov rekao je da se eksplozija dogodila u blizini koledža gdje su bile raspoređene ruske trupe. Prema preliminarnim podacima, udarni val u susjednoj kući razbio je prozore do četvrtog kata, javlja The Kyiv Independent.

Upozorenje NATO-a u vezi Rusije

12.09 - NATO je izdao upozorenje nacijama u vezi s Rusijom nakon nedavnog ukrajinskog preuzimanja Hersona, javlja The Sun. Tijekom zajedničke konferencije za novinare s dužnosnicima nizozemske vlade, glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je: “Ne bismo trebali pogriješiti podcjenjivanjem Rusije. Ruske oružane snage i dalje imaju značajne sposobnosti, kao i velik broj vojnika. Nadolazeći mjeseci bit će teški. Putinov cilj je ostaviti Ukrajinu hladnom i mračnom ove zime. Dakle, moramo ostati na kursu.”

To dolazi nakon što je Rishi Sunak rekao na summitu G20 da Putin mora "okončati ovaj barbarski rat". "Najveća stvar koju bi itko mogao napraviti je da Rusija izađe iz Ukrajine i okonča ovaj barbarski rat."

10.56 - Britanski premijer Rishi Sunak najavio je plan vrijedan 4,2 milijarde funti za izgradnju pet novih ratnih brodova u Velikoj Britaniji dok zemlja jača svoju sigurnost suočena s povećanim prijetnjama iz Moskve. G. Sunak je objavio da je obrambeni proizvođač BAE Systems dobio ugovor za izgradnju još pet fregata tipa 26 za Kraljevsku mornaricu, povrh tri koje su već u izgradnji. Tip-26 su dizajnirane za protupodmorničko ratovanje, a objava slijedi nakon napada na plinovode Sjeverni tok, za koje se okrivljuje Kremlj. Nova petorka zvat će se HMS Birmingham, HMS Sheffield, HMS Newcastle, HMS Edinburgh i HMS London.

“Akcije Rusije dovode nas sve u opasnost”, rekao je premijer. "Dok ukrajinskom narodu pružamo potrebnu potporu, također koristimo širinu i dubinu britanske stručnosti kako bismo zaštitili sebe i svoje saveznike. "To uključuje izgradnju sljedeće generacije britanskih ratnih brodova."

Rusija proglasila novi glavni grad Hersonske oblasti

10.50 - Nakon povlačenja iz Hersona, Rusija je lučki grad Heničesk na Azovskom moru učinila "privremenom prijestolnicom" okupirane regije i vjerojatno će ondje premjestiti vojna zapovjedna mjesta, navedeno je u dnevnom izvješću britanske obavještajne službe, piše "Europska istina".

"Odabir ovog okruga kao zapovjednog središta nagovještava prioritete ruskog zapovjedništva koje jača svoju obranu u južnoj Ukrajini", stoji u poruci. Napominje se da je Heničesk dobro pozicioniran za koordinaciju akcija protiv potencijalnih prijetnji iz Hersona na zapadu i preko Melitopolja na sjeveroistoku, kao i za primanje pojačanja s Krima.

"Prije svega, nalazi se izvan dometa ukrajinskih topničkih sustava, koji su nanijeli značajnu štetu ruskim terenskim zapovjednim mjestima", stoji u izvješću.

Britanski general: 'Rusi bi mogli početi s masovnim granatiranjem Hersona'

10.40 - Bivši čelnik britanske vojske i general Richard Dannatt upozorio je da bi Rusija ubrzo mogla započeti "masivni topnički napad" na Herson, nakon što su se iz ovog strateški važnog grada Rusi povukli u petak. Dannatt je kazao da je situacija u ovom južnom ukrajinskom gradu "zanimljiva" te da su ruske snage bitku za njega "izgubile prije nekoliko mjeseci, a ne prije nekoliko dana ili tjedana".

"Njihov pokušaj da iz Mariupolja preko Hersona i Mikolajiva dođu do Odese i zaprijete Moldaviji te Ukrajini oduzmu cijelu južnu obalu propao je još prije nekoliko mjeseci", kazao je Dannatt. No upozorio je da se sada može očekivati da će Rusi pripremiti svoje defenzivne pozicije koje još uvijek drže na istočnoj obali Dnjepra. S njih vrlo lako mogu napadati Herson.

Ukrajina odbila ruske napade u Luhanskoj i Donjeckoj oblasti

10.00 - Tijekom posljednja 24 sata ukrajinska vojska odbila je ruske napade u blizini Novoselivske u Luhanskoj oblasti i Bilohorivka, Bahmut, Bahmutske, Vremivka, Krasnohorivka, Mariinka, Novokaljnovka, Novomikhailivka i Pervomaiske u Donjeckoj oblasti, izvijestio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine.

Peskov: 'Kijev ne želi pregovarati o miru

9.15 - Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov u utorak je rekao da izjava ukrajinskog predsjednika da neće biti sporazuma "Minsk 3" kako bi se zaustavile borbe u Ukrajini pokazuje da Kijev nije zaintersiran za mirovne pregovore s Moskvom, izvijestila je RIA Novosti. Volodimir Zelenskij je u govoru putem video veze na samitu G20 isključio treći "sporazum iz Minska", aludirajući na dva propala dogovora o prekidu vatre između Kijeva i Moskve oko statusa regije Donbas. "Nećemo dozvoliti Rusiji da čeka, ojača snage i potom započne novi niz terora i globalnu destabilizaciju. Neće biti Minska 3 koji bi Rusija odmah prekršila", rekao je Zelenskij. Na pitanje da li ta izjava potvrđuje da Kijev nije voljan pregovarati s Rusijom, Peskov je odgovorio: "Apsolutno".

Njemačka i Francuska su posredovale u sklapanju dvaju sporazuma iz Minska, potpisanih 2014. i 2015., o prekidu vatre u istočnoj Ukrajini između Kijeva i proruskih separatista. Obje strane su optuživale jedna drugu za kršenje tih sporazuma.

Putin je ponižen i naći će maštovite načine za eskalaciju

8.45 - Vladimir Putin je "ponižen" i "pronaći će maštovitije načine za eskalaciju" nakon što su se ruske trupe povukle iz regije Herson, rekao je predsjednik britanskog parlamentarnog odbora za obranu Tobias Ellwood koji se trenutno nalazi u Odesi. "Putin je sada ponižen. I postoji ogromna zabrinutost da će otići još ekstremnije. Pronaći će maštovitije načine za povećanje uloga.", kaže. Ellwood je opisao kako se Rusija "počinje pregrupirati" s druge strane rijeke Dnjepar i stoga je važno da svijet "ne odustane" ili da potpiše sporazum s Rusijom.

Upitan je li ruski čelnik trebao prisustvovati summitu G20 na Baliju, dodao je: "Da, razumljivo. Zadnji put kad se pojavio na međunarodnoj konferenciji, ponizili su ga, mislim, indijski premijer i drugi koji su rekli ' što radiš u Ukrajini?' Stoga je poslao [Sergeja] Lavrova. Ali naposljetku, Lavrov će nam samo prenijeti riječi koje Putin izgovara i reći da se to nikoga drugog ne tiče. To je naš posao jer se brodovi sa žitom ne kreću kako bi trebali, a sigurnost u istočnoj Europi je svačija sigurnost. Ako sada ne istjeramo Rusiju iz Ukrajine, kako ukrajinsko gospodarstvo može krenuti naprijed? Kako može postojati suvereni identitet Ukrajine? Ovo je vrijeme da to učinimo. Ako sada potpišemo bilo kakav sporazum, sve što će Rusija učiniti jest pregrupirati se kako bi ponovno napala za godinu ili dvije.", kaže.

Medvedev: 'UN bi trebao donijeti i rezoluciju o ratnoj odšteti SAD-a mnogim zemljama

8.11 - Opća skupština Ujedinjenih naroda je u ponedjeljak pozvala Rusiju na odgovornost zbog njenog djelovanja u Ukrajini, usvojivši rezoluciju kojom utvrđuje da Rusija Ukrajini duguje odštetu. Zamjenik predsjedavajućeg ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev reagirao je tvrdeći da bi Opća skupština Ujedinjenih naroda sada bi trebala zatražiti od Sjedinjenih Država nadoknadu štete nanesene Koreji, Vijetnamu, Iraku, Jugoslaviji i drugim zemljama, rekao je.

"Trebali bi usvojiti istu preporuku o potpunoj reparaciji štete koju su Sjedinjene Države nanijele Koreji, Vijetnamu, Iraku, Jugoslaviji i mnogim drugim zemljama koje su pretrpjele od Amerikanaca i NATO-a", napisao je na svom Telegram kanalu. U protivnom, "izgleda kao početak agonije Ujedinjenih naroda kao ključne međunarodne institucije za pomirenje", istaknuo je. "Kraj će biti bolan za cijelu međunarodnu zajednicu. Možemo i bez takve organizacije 'Ujedinjenih naroda'." Prema Medvedevu, rezolucija ima za cilj legalizirati planove Zapada da koristi rusku zamrznutu imovinu. "Anglosaksonci očito žele pronaći pravni temelj za krađu nezakonito uhićene ruske imovine", dodao je.

Institut za rat: 'Ovo što Prigožin radi je bez presedana'

8.00 - Rusko Ministarstvo obrane (MO) eskaliralo je tvrdnje o ruskim teritorijalnim dobicima u Donjeckoj oblasti 13. i 14. studenog, vjerojatno kako bi naglasilo da ruske snage intenziviraju operacije u Donjeckoj oblasti nakon povlačenja s desne obale Hersonske oblasti. Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da su ruske snage dovršile zauzimanje Majorska (20 km južno od Bakhmuta) 13. studenoga i Pavlivke (45 km jugozapadno od grada Donjecka) 14. studenog nakon nekoliko tjedana nepostojanja tvrdnji o ruskim teritorijalnim dobicima.

Kako je ISW procijenio 13. studenog, ruske snage će vjerojatno ponovno uputiti trupe u Donjecku oblast nakon što napuste desnu obalu Hersonske oblasti, što će vjerojatno dovesti do intenziviranja operacija oko Bahmuta, grada Donjecka i u zapadnoj Donjeckoj oblasti. Ruske snage će vjerojatno ostvariti dobitke u tim područjima u nadolazećim danima i tjednima, ali ti dobici vjerojatno neće biti operativno značajni.

G20 priprema snažnu osudu ruske invazije

7.44 - Lideri G20 zemalja pripremili su zajedničku izjavu prema kojoj današnjica ne smije biti era rata. Uz to, u pripremljenom nacrtu diplomati osuđuju prijetnje korištenja nuklearnog oružja. Ove političke poruke najsnažnijih zemalja svijeta do sada su najjači koordinirani međunarodni pritisak na Rusiju za prekid ratnih operacija u Ukrajini, ali i Kinu koja pruža tihu podršku ratnom pohodu Moskve.

Prema izvorima bliskim više delegacija na G20 skupu u Baliju nacrt zajedničke izjave ima posebnu težinu jer je pripremljen nakon višednevnih pregovora dužnosnika zapadnih zemalja s Rusijom i Kinom. „Prijetnja korištenja nuklearnog oružja je neprihvatljiva. Mirno rješavanje konflikata, napori da se adresiraju krize, kao i diplomacija te dijalog, od vitalne su važnosti. Današnja era ne smije biti era rata“., jedna je od poruka. No poruku tek treba potpisati. Prije nego se postigao načelni dogovor o zajedničkoj izjavi dužnosnici koji su je pripremali strahovali su kako bi to mogla biti prva zajednička izjava koja neće biti prihvaćena zbog protivljenja Moskve, a možda i Kine. Ipak, lideri G20 tek trebaju potpisati zajedničko priopćenje.

Ukrajina: 'Apsolutno svi ključni objekti u regiji i gradu su uništeni ili minirani'

7.30 - Volodimir Zelenskij optužio je ruske trupe za uništavanje "kritične infrastrukture" tijekom povlačenja iz grada Hersona. "Evo što znači ruska zastava - potpuna pustoš", rekao je Zelenskij. "Nema struje, nema komunikacija, nema interneta, nema televizije. Okupatori su sve sami uništili - namjerno. Ovo je njihova specijalna operacija." "Uoči zime ruski okupatori uništili su apsolutno svu kritičnu infrastrukturu za ljude. Apsolutno svi važniji objekti u gradu i regiji su minirani", dodao je.

Tijekom posjeta gradu u ponedjeljak, g. Zelensky je rekao da Ukrajina "ide naprijed". Herson je okupiran u ožujku, tjednima nakon početka invazije. Regija je jedna od četiri koje su nezakonito pripojene nakon samozvanih referenduma u rujnu. Gubitak južnog grada velika je prepreka za Rusiju - iako Moskva inzistira da on ostaje ruski teritorij. Rusija ga je proglasila središtem nezakonito pripojene regije Herson i to je bio jedini regionalni glavni grad koji je okupiran od invazije.

Zelenskij nabrojao uvjete za mir

6.00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u obraćanju putem video veze svjetskim čelnicima okupljenima na summitu G 20 u Indoneziji kako je sada vrijeme da se zaustavi ruski rat u njegovoj zemlji, prema mirovnom planu koji je predložio. "Uvjeren sam da je sada vrijeme kada se ruski razorni rat mora i može zaustaviti", rekao je Zelenski. "Postoji ukrajinska formula mira. Mir za Ukrajinu, Europu i svijet. A postoji i niz rješenja koja se mogu implementirati kako bi se stvarno jamčio mir.

Sudjelovanjem na summitu predstavio sam prijedloge ovakvih odluka - konkretne i iskrene. Ukrajina nudi vodećim zemljama svijeta da budu sukreatori mira s nama.

Dakle, uvjeti Ukrajine za mir:

1. Nuklearna sigurnost

2. Osiguranje hrane

3. Energetska sigurnost

4. Oslobođenje i povratak zatvorenika i deportiranih

5. Provedba Povelje UN-a i obnova teritorijalnog integriteta Ukrajine i svjetskog poretka

6. Povlačenje ruskih trupa i prestanak borbe, objavio je Zelenski na svom Facebooku nakon obraćanja. “Nećemo dopustiti da Rusija čeka i jača svoje snage... Uvjeren sam da je sada vrijeme kada ruski rat mora i može biti zaustavljen", dodao je.

Charles Michel ne planira se sastati s Lavrovom na Baliju

5.00 - Predsjednik Europskoga vijeća Charles Michel rekao je u utorak da se ne planira sastati s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom na marginama summita čelnika skupine G 20.

"Morali bismo iskoristiti sastanak G 20 da pokušamo uvjeriti sve partnere da Rusiju izlože još snažnijem pritisku", rekao je Michel na konferenciji za novinare, optuživši tu zemlju da je "ničim izazvanim ratom" uzrokovala globalnu krizu na polju energetike i hrane.

Zelenskij ocijenio važnima izjave SAD-a i Kine o nuklearnoj prijetnji

4.00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozdravio je u ponedjeljak kasno navečer i ocijenio važnima izjave Sjedinjenih Država i Kine uoči sastanka skupine G 20 da su prijetnje uporabom nuklearnog oružja nedopustive. "To je skupina važnih država. A danas, uoči summita, već su dane važne izjave", rekao je Zelenskij u video obraćanju, govoreći o skupini G 20 kao o G 19, poručujući time da Rusiju ne smatra dijelom te skupine.

"Posebno je bitno da su Sjedinjene Države i Kina zajedno naglasile da su prijetnje uporabom nuklearnog oružja neprihvatljive. Svi razumiju kome su te riječi upućene", dodao je. U ponedjeljak su se američki predsjednik Joe Biden i kineski predsjednik Xi Jinpeng složili da do nuklearnog rata nikad ne smije doći, izvijestila je Bijela kuća, te su se usprotivili prijetnji uporabom nuklearnog oružja u Ukrajini.