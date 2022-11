266. je dan ruske invazije

Ruska raketa pala u Poljsku, dvije osobe poginule

Biden: Projektil vjerojatno nije ispaljen iz Rusije

Američki dužnosnici: Projektil ispalili Ukrajinci gađajući ruski projektil

Čelnici G7 održali hitan sastanak zbog incidenta u Poljskoj

Poljska aktivirala članak 4 ugovora NATO-a

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Udarac ruskim špijunima

14.58 - Sposobnosti Rusije da špijunira Europu zadan je "najznačajniji strateški udarac" u novijoj povijesti nakon koordiniranog protjerivanja diplomata od invazije na Ukrajinu. Odbijeno je 100 zahtjeva za diplomatske vize samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, prema čelniku Britanske sigurnosne službe, MI5, javlja CNN. Ken McCallum, glavni direktor MI5, rekao je u godišnjem govoru o prijetnjama Ujedinjenom Kraljevstvu da je ove godine 600 ruskih dužnosnika protjerano iz Europe, od kojih je za 400 njegova agencija procijenila da su špijuni.

"Nastavili smo intenzivno raditi na tome da UK postane najteže moguće operativno okruženje za ruske tajne akcije", rekao je McCallum. "U slučaju Ujedinjenog Kraljevstva, od kad smo uklonili 23 ruska špijuna koji su se predstavljali kao diplomati, odbili smo iz razloga nacionalne sigurnosti više od 100 zahtjeva za diplomatske vize… ozbiljna stvar je da UK mora biti spreman na rusku agresiju u godinama koje dolaze."

Njemačka nudi zaštitu poljskog zračnog prostora

14.48 - Njemačka je ponudila patroliranje poljskog zračnog prostora, nakon što je jučer projektil pogodio jedno selo u istočnoj Poljskoj. "Kao trenutnu reakciju na incident u Poljskoj, ponudit ćemo jačanje zračnog nadzora borbenim zračnim patrolama nad njezinim zračnim prostorom s njemačkim Eurofighterima", rekao je glasnogovornik njemačkog ministarstva obrane Christian Thiels na konferenciji za novinare. "Misija bi mogla započeti već sutra, ako Poljska želi", rekao je dalje.

Talijanska premijerka o ukrajinskom projektilu

14.41 - Nakon prvih procjena koje pokazuju da je projektil koji je pogodio Poljsku potekao iz Ukrajine, talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je da to ne čini razliku, prenosi The Sun. U razgovoru s novinarima na summitu G20 na Baliju, Meloni je rekla da je Moskva još uvijek kriva za napad na infrastrukturu u Ukrajini. "Mogućnost da projektil koji je pao na Poljsku nije bio ruski projektil nego ukrajinski, vrlo malo toga mijenja", rekla je.

Napad na Poljsku dogodio se dok je Rusija jučer ispaljivala desetke projektila na gradove diljem Ukrajine. Ukrajinska regija Volinj, odmah preko granice s Poljskom, bila je jedna od mnogih za koje Ukrajina tvrdi da su bile mete. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da ni jedna od njegovih raketa nije pogodila bliže od 32 kilometra od poljske granice, te da fotografije olupine u Poljskoj pokazuju elemente ukrajinske rakete protuzračne obrane S-300.

Stoltenberg: 'Ovo je bio stres test za cijeli NATO'

12.46 - NATO održava konferenciju za novinare nakon jučerašnjeg raketnog napada na poljski teritorij. "Ništa ne upućuje da je ovo bio namjeran napad i ništa ne upućuje da Rusija planira napad na NATO", rekao je Jens Stoltenberg te naglasio da je istraga pokazala kako je ukrajinski projektil pao na tlo Poljske. Pritom je naglasio da to nije krivnja Ukrajine.

"Ali dopustite mi da budem jasan, ovo nije krivnja Ukrajine. Rusija snosi konačnu odgovornost nastavljajući svoj ilegalni rat protiv Ukrajine." Šef NATO-a kaže da su saveznici u obrambenom savezu izrazili "najdublju sućut zbog tragičnog gubitka života" i "izrazili snažnu solidarnost" s Poljskom. "NATO je ujedinjen i uvijek ćemo učiniti ono što je potrebno da zaštitimo i obranimo sve saveznike", dodao je Stoltenberg.

Stoletenberg je istaknuo da je pričao s Dudom i Bidenom te da su dogovorili da moraju nastaviti pažljivo pratiti situaciju. "Donijeli smo važne odluke na summitu u Madridu, da povećamo prisutnost na istočnom bloku saveza. Jučerašnji incident pokazuje da rat u Ukrajini nastavlja stvarati opasne situacije. Rusija je pokrenula val novih napada na ukrajinske gradove, gađajući civilne mete, i to je samo po sebi opasna situacija. Posljedice se mogu osjetiti i na teritoriju NATO-a", kazao je Stoltenberg.

Na pitanje kako će se incident odraziti na vojnu pomoć NATO-a Ukrajini. "Danas ćemo imati sastanak grupe za Ukrajinu kako bismo koordinirali pomoć. Naš glavni fokus bio je na zračnoj obrani, posebno nakon novih ruskih napada. Sve više saveznika i partnera dostavljaju sustave protuzračne obrane Ukrajini. Mobiliziramo dodatnu pomoć, NATO će poslati i sustave za borbu protiv dronova", kaže Stoltenberg. "Nemamo nikakvih indikacija da je ovo bio namjerni napad niti da Rusija planira rat protiv NATO-a i naših saveznika. Incident, ipak, pokazuje da je potreban detaljan monitoring", naglasio je Stoltenberg.

Komentirajući aktivaciju članka 4, rekao je da je pričao s Dudom i da su se složili da je važno pričekati konačne rezultate istrage. "Ali sve članice se slažu da ovo nije bio namjeran napad. Ali smo se i služili da Rusija snosi konačnu odgovornost za rat u Ukrajini, koji je na kraju doveo i do ove situacije. Nije bilo poziva na aktivaciju članka 4", rekao je Stoltenberg. "Ovaj incident nema karakteristike namjernog napada. Ovo nije bio namjerni napad niti je imao karakteristike namjernog napada", ponovio je Stoltenberg. "Ovo nije krivnja Ukrajine, ovo je izravni razultat ruskih napada na Ukrajinu. I Ukrajina ima pravo rušiti projektile koji lete prema njihovom teritoriju. NATO je spreman za ovakve situacije, pripremamo se prvo da ih spriječimo, a ako se dogode da spriječimo eskalaciju. Bili smo tužni kada smo čuli da su poginule dvije osobe, ali istovremeno pratimo situaciju i spremni smo nositi se s njom na miran način koji sprečava dodatnu eskalaciju", rekao je.

"Ovo je bio stres test za cijeli NATO", rekao je.

Poljski predsjednik: 'Nije bio napad'

12.33 - Poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je da je projektil koji je pao na njegovu zemlju i ubio dvoje ljudi "vjerojatno nesretan incident". Nema osnove vjerovati da je raketni incident bio napad, rekao je Duda.

Belgijska ministrica obrane o padu projektila

12.06 - Eksplozija koja se dogodila izvan poljskog sela Przewodow vjerojatno je rezultat presretanja ruskog projektila od strane ukrajinskog protuzračnog obrambenog sustava, izjavila je belgijska ministrica obrane Ludivine Dedonder. “Na temelju trenutačnih informacija, čini se da su udari u Poljskoj rezultat ukrajinske protuzračne obrane”, tvitala je Dedonder. “Kaže se da su dijelovi ruskih projektila i ukrajinski projektil za presretanje pali u Poljsku. To će potvrditi istrage koje su u tijeku”, dodala je.

Podoljak: 'Ruse treba kriviti'

12.02 - Viši savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija rekao je u srijedu da jedino Rusiju treba kriviti za "incidente s projektilima" u ratu koji vodi protiv njegove zemlje. Mihajlo Podoljak priopćio je to nakon što je američki predsjednik Joe Biden rekao da projektil, koji je usmrtio dvije osobe u Poljskoj, vjerojatno nije ispaljen iz Rusije. "Po mom mišljenju, potrebno je držati se samo jedne logike. Rat je započela i vodi Rusija. Rusija masovno napada Ukrajinu krstarećim projektilima. Rusija je pretvorila istočni dio europskog kontinenta u nepredvidivo bojno polje", rekao je Podoljak."Namjera, sredstva izvršenja, rizici, eskalacija - sve je to samo Rusija. I ne može biti drugog objašnjenja za bilo kakve incidente s projektilima", dodao je.

Dvije osobe poginule su u poljskom žitnom pogonu blizu ukrajinske granice u utorak dok je Rusija raketirala Ukrajinu. "Kada agresorska zemlja izvede namjeran masovni raketni napad na cijeli teritorij velike zemlje na europskom kontinentu sa svojim zastarjelim sovjetskim oružjem (rakete klase X), tragedija se prije ili kasnije dogodi i na teritorijima drugih država", navodi Podoljak u priopćenju. "Štoviše, ruski projektili ili njihovi dijelovi više puta su padali u granične zone. Ne vidim ni najmanji smisao da se odstupa od ove jednostavne logike - samo je Rusija svojim raketnim napadima kriva za prijetnje i ekscese u drugim zemljama", rekao je Podoljak. Podoljak je još na Twitteru objavio da je vrijeme da Europa "zatvori nebo" nad Ukrajinom. "Nema potrebe tražiti izgovore i odgađati ključne odluke", dodao je.

Tko je ispalio projektile?

11.42 - Američke procjene govore kako projektil koji je ubio dvoje ljudi u Poljskoj potječe iz Ukrajine, iako je ruske proizvodnje. To je ono na što je predsjednik Joe Biden aludirao kada je rekao da je "malo vjerojatno" da je projektil potekao iz Rusije,

Dužnosnici su rekli da se o procjenama obavještajnih podataka raspravljalo na hitnom sastanku koji je sazvao Biden na marginama summita G20 na Baliju te da će također biti tema razgovora na sastanku veleposlanika NATO-a u Bruxellesu. Glasnogovornik američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost odbio je komentirati izvješća da su projektil ruske proizvodnje ispalile ukrajinske snage pokušavajući presresti ruski napad.

"Nemamo komentara i nećemo potvrditi ovo izvješće. Kao što je predsjednik rekao danas, podržavamo poljsku istragu koja je u tijeku kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo", rekao je glasnogovornik.

I ruske i ukrajinske snage koristile su streljivo ruske proizvodnje tijekom devetomjesečnog sukoba. CNN je ranije izvijestio da je Ukrajina koristila rakete ruske proizvodnje kao dio svog sustava protuzračne obrane. Ovi oružani sustavi starije generacije potječu iz razdoblja kada su i Rusija i Ukrajina bile dio Sovjetskog Saveza.

Počela izvanredna sjednica NATO-a

11.29 - Izvanredna sjednica NATO-ovih veleposlanika na kojoj će se razgovarati o padu rakete u Poljskoj, za koju se ne zna odakle je ispaljena, počela je u srijedu ujutro u sjedištu Saveza u Bruxellesu, rekli su diplomati. Informacija o sjednici kojom predsjeda glavni tajnik Jens Stoltenberg objavljena je u utorak navečer. "Važno je utvrditi sve činjenice", rekao je glavni tajnik u vezi sa smrtonosnom eksplozijom u kojoj su poginule dvije osobe. Ukrajina optužuje Rusiju za taj izgred, a Moskva je odbacila odgovornost ustvrdivši da je eksplozija provokacija Zapada.

Poljska vojska je u srijedu bila u stanju pripravnosti dan nakon pada rakete na selo blizu granice s Ukrajinom. Poljski predsjednik Andrzej Duda istaknuo je da u ovom trenutku "nema jasnog dokaza" o tome odakle je ispaljena raketa "vrlo vjerojatno ruske proizvodnje". "Vodi se istraga", rekao je, istaknuvši da je riječ o "izoliranom" izgredu. "Postoji velika vjerojatnost da smo sučeljeni s posljedicama ruskog djelovanja. Te posljedice, prvi put od početka rata (...) Poljska osjeća na svojoj koži jer su poginuli poljski građani", istaknuo je u srijedu Pawel Jablonski, zamjenik poljskog ministra vanjskih poslova, za agenciju PAP.

U selu Przewodowu, gdje je raketa ubila dvoje ljudi, redarstvene snage su podigle ogradu oko zone njezina pada, izvijestio je AFP. Policijske sirene odjekuju dok kiši iz sivih oblaka. Zapadne zemlje su nakon incidenta pružile potporu Poljskoj, a američki predsjednik Joe Biden je ocijenio da je raketa "vjerojatno nije ispaljena iz Rusije", već postoje indicije da je riječ o ukrajinskoj raketi sustava protuzračne obrane.

Objavljena slika kratera u Poljskoj

11.20 - Poljska policija jutros je objavila sliku na kojoj se vidi kako policija osigurava područje na kojemu se nalazi krater nakon pada projektila.

Švedska šalje novu veliku vojnu i humanitarnu pomoć Ukrajini

10.43 - Švedska je u srijedu priopćila da šalje Ukrajini veliku vojnu pomoć vrijednu 277 milijuna eura i humanitarnu vrijednu 66,5 milijuna eura kako bi joj pomogla da preživi zimu. Vojna pomoć uključuje sustav protuzračne obrane i streljivo, ali vlada nije otkrila o kakvom je sustavu riječ, pozivajući se na "poslovnu tajnu". Švedski premijer Ulf Kristersson istaknuo je da je ovo deveta i najveća pošiljka pomoći Ukrajini. Humanitarna pomoć poslat će se putem Svjetskog programa za hranu, fonda Svjetske banke i Green Recovery Programmea za Ukrajinu. Vojna pomoć obuhvaća zimsku opremu poput odjeće i šatora. Dio humanitarne pomoći namijenjen je malenoj Moldaviji koja graniči s Ukrajinom a primila je velik broj ukrajinskih izbjeglica i izravno je ugrožena zbog posljedica rata jer dobiva struju iz Ukrajine.

Litva poziva na jačanje protuzračne obrane na istočnom krilu NATO-a

10.41 - NATO bi trebao hitno rasporediti više protuzračne obrane na poljsko-ukrajinskoj granici i ostatku istočnog krila saveza, rekao je u srijedu litavski predsjednik Gitanas Nauseda nakon pada rakete u utorak u Poljskoj koja je usmrtila dvije osobe. "NATO-ovo nebo mora biti 100 posto obranjeno...Litva će aktivno podržati raspoređivanje (NATO-ove) protuzračne obrane duž poljsko-ukrajinske granice", rekao je Nauseda novinarima, dodajući da se to odnosi i na ostatak istočnog krila. "Nadam se da ćemo do samita NATO-a u Vilniusu iduće godine uspjeti napredovati jer situacija potvrđuje da je to ispravna odluka i da je nužna brza provedba", dodao je Nauseda. Eksplozija nije podigla razinu vojnih prijetnji, rekao je Nauseda, ali je dodao da bi "u budućnosti moglo biti slučajnih incidenata, mogućih odstupanja projektila". Raketa je pala na selo Przewodow, na jugoistoku Poljske, nedaleko od Ukrajine koja je u utorak pretrpjela žestoke raketne udare na infrastrukturu, pa i na području blizu bjeloruskog teritorija kojim se ruska vojska koristi od početka agresije 24. veljače.

Eksplozija skladišta goriva u Rusiji

10.11 - Skladište goriva eksplodiralo je u srijedu na jugu Rusije, duboko unutar ruskog teritorija u Orelskoj oblasti, nakon napada koji je vjerojatno izveden dronom, pri čemu nitko nije stradao, priopćile su mjesne vlasti. Eksplozija, za koju se vjeruje da je rezultat napada, dogodila se dvjestotinjak kilometara od ukrajinske granice. Od početka ruske ofenzive na Ukrajinu, skladišta goriva i streljiva na ruskom jugu bila su na meti napada bespilotnim letjelicama, za što su ruske vlasti optuživale ukrajinsku vojsku. Ti su napadi većinom ciljali objekte blizu granice, u oblastima na granici s Ukrajinom, što nije slučaj s ovom eksplozijom u Orelu koja se dogodila duboko na ruskom teritoriju. "Danas (srijeda) u 4.00 sata, dron je vjerojatno prouzročio eksploziju skladišta goriva u selu Staljnoj Kon. Nema žrtava", rekao je guverner Orelske oblasti Andrej Kličkov. "Sve spasilačke službe su na mjestu događaja", dodao je u priopćenju objavljenom na Telegramu, ne imenujući krivca. Eksplozija se dogodila nakon ruskih raketnih napada na gradove diljem Ukrajine u utorak.

Uzbune u cijeloj Ukrajini

9.49 - Dopisnik FT-a iz Ukrajine Christopher Miller objavio je na Twitteru da je razgovarao s Dmitrom Kulebom, ukrajinskim ministrom vanjskih poslova, koji je rekao: "Nemamo ništa novo za objaviti jer čekamo završetak istrage. Nakon završetka istrage ažurirat ćemo našu izjavu. Preuranjeno je za komentare dok se istraga ne završi. Vidjeli smo Bidenovu izjavu."

Miller je također izvijestio da su na snazi sirene za zračnu uzbunu "trenutačno u cijeloj Ukrajini", što znači "da su ruske rakete u zraku".

Eksplozije u Przewodówu. Dva muškarca su umrla

9.21 - Dva stanovnika Przewodówa su umrla. Bogdan, poslovođa, i njegov susjed traktorist. Trenutak ranije muškarac je traktorom s prikolicom uletio u krug tvrtke. Donio je kukuruz. Snažna eksplozija u Przewodówu kod Hrubieszówa blizu granice s Ukrajinom LubieHrubie. Granata je pogodila vagu koja se nalazila na farmi i potpuno uništila gospodarsku zgradu sušionice žitarica koja se nalazila uz nju. Nakon eksplozije u zemlji je ostao krater dubok dva metra, što se vidi na snimkama koje mobitelom kruže internetom zaposlenici farme u Przewodówu, piše portal wyborcza.pl.

Medvedev: Zapad se približava svjetskom ratu

8.39 - Raketni napad na poljski teritorij pokazuje da se Zapad približava još jednom svjetskom ratu, rekao je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. U izjavi na Twitteru, Medvedev je napisao da je "navodni udar Ukrajine" dokazao da Zapad "vodi hibridni rat protiv Rusije" te da se približava "svjetskom ratu". Poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je ranije da zemlja nema konkretne dokaze koji pokazuju tko je ispalio projektil koji je pogodio poljski žitni pogon oko 6.4 kilometrna od ukrajinske granice i usmrtio dvoje ljudi. Ranije danas, britanski premijer Rishi Sunak rekao je da je važno ostati miran i utvrditi činjenice o raketnom napadu. Govoreći na početku sesije o digitalnoj transformaciji na summitu G20 na Baliju, Sunak je rekao da je "kritično" zaštititi međunarodni poredak.

Ukrajina je vratila više od 50 posto teritorija

8.34 - Ukrajina je vratila više od 50 posto teritorija kojeg je izgubila od početka rata, tvrdi se u novom izvješću, prenosi Daily Mail. U roku od tjedan dana nakon što je Vladimir Putin naredio svojim tenkovima da prijeđu ukrajinsku granicu 24. veljače, ruski naoružani konvoji ušli su u sjeveroistočnu Ukrajinu i zaustavili se samo kilometrima od predgrađa Kijeva. Tamo su ostali dok su ruske trupe jurile na jug, tutnjajući kroz regiju Zaporižja i Herson gdje su zauzele istoimeni grad na rijeci Dnjepar.

Putinovi vojnici također su pokrenuli žestoku ofenzivu na istoku, koristeći taktiku iz Prvog svjetskog rata, bombardiranje teškim topništvom i rovovsko ratovanje kako bi uništili ukrajinske položaje i napredovali u istočnoj regiji Donbasa. Ali u travnju se situacija počela mijenjati i ukrajinske snage potisnule su iscrpljene ruske snage izvan Kijeva, prisilivši ih da se povuku u Bjelorusiju, a Putinove šefove obrane da "preusmjere" svoje napore na Donbas. U mjesecima koji su uslijedili, ukrajinske oružane snage uključile su se u niz strateških protunapada koji su sustavno odbacivali ruske snage na sjeveru i jugoistoku. Prema analizi podataka Instituta za proučavanje rata koju je proveo New York Times, Rusija trenutno kontrolira oko 18 posto Ukrajine, uključujući pokrajine Donjeck i Luhansk na istoku, kao i Krim, koji je nezakonito anektirala 2014. godine.

Nizozemski premijer: Eksplozija u Poljskoj ne bi se dogodila da nije bilo ruskih napada

7:43 - "Eksplozija u Poljskoj ne bi se dogodila da nije bilo ruskih raketnih napada na Ukrajinu", izjavio je nizozemski premijer Mark Rutte.

Rutte je na Twitteru objavio fotografiju šefova država G7 zajedno s članicama NATO-a prisutnima na summitu G20 na Baliju nakon hitnog sastanka koji je skupina održala kako bi raspravljala o incidentu.

Napisao je da su čelnici "ujedinjeni u stavu da se prvo moraju utvrditi činjenice i podržati poljska istraga ovog događaja".

Ukrajina zatvorila nekoliko reaktora nakon ruskih raketiranja

7:30 - Nekoliko reaktora u ukrajinskim elektranama zatvoreno je nakon ruskih raketnih napada, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

"Nakon napada, automatski su isključeno nekoliko nuklearnih reaktora na dvije postaje - to su proračunate posljedice, a neprijatelj je točno znao što radi."

U sinoćnjim silovitim ruskim raketiranjima gađani su grad Kijev, zatim Lavov, Rivne i Volinj na zapadu, Harkiv na sjeveroistoku, Krivi Rih i Poltava u središnjoj Ukrajini, Odesa i Mikolajiv na jugu te Žitomir na sjeveru.

Čelnici G7 održali hitan sastanak zbog eksplozije u Poljskoj

7:20 - Bijela kuća je službeno obznanila kako je američki predsjednik Joe Biden sazvao hitan sastanak čelnika G7 povodom eksplozije tijekom utorka u Poljskoj koju su uzrokovala dva projektila. Na Baliju u Indoneziji trenutačno traje summit G20, a na sastanku G7 su se osim Bidena našli vodeći ljudi ostalih članica, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Njemačke, Japana i Kanade. Sve zemlje su ujedno članice NATO-a osim Japana, dok su na sastanku prisustvovali i vodeći ljudi Španjolske i Nizozemske. Reuters navodi kako su prije samog početka sastanka novinari upitali američkog predsjednika ima li kakav osvrt na događaje u Poljskoj na što je Biden rekao kako zasad nema nikakav komentar.

Sjedinjene Američke Države su odmah nakon incidenta obećale Poljskoj pomoć u svakom pogledu pa tako i u samoj detaljnoj istrazi oko eksplozije. Inače, Poljska je u noći s utorka na srijedu potvrdila kako su projektili koji su pali u mjestu Przewodow ruske proizvodnje, ali i da nemaju potvrdu tko ih je ispalio. Američki predsjednik Joe Biden je u večernjim satima utorka telefonski razgovarao s poljskim kolegom Andrzejom Dudom.

Lavrov napustio summit G20 na Baliju

7:18 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otputovao je u utorak s Balija u Rusiju, dan prije završetka summita G20 na tom indonezijskom otoku, javljaju ruski državni mediji. Državna novinska agencija TASS izvijestila je u utorak da je Lavrovljev program na summitu G20 završio "kako se očekivalo", ne navodeći točno vrijeme kada je otišao. Tijekom svog boravka na Baliju, Lavrov se obratio G20 i sastao se s nekoliko čelnika, uključujući kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yija.

Američki dužnosnici: Projektil su ispalile ukrajinske snage

7:10 - Prema američkim dužnosnicima, prva otkrića sugeriraju da su projektil koji je pogodio Poljsku ispalile ukrajinske snage na nadolazeći ruski projektil. Tri dužnosnika rekla su novinskoj agenciji Associated Press da su se Ukrajinci pokušavali obraniti od ruske paljbe usmjerene na njihovu električnu infrastrukturu.

Biden: Projektili vjerojatno nisu ispaljeni iz Rusije

7:08 - Prve informacije govore da je moguće kako projektili nisu ispaljeni iz Rusije, izjavio je američki predsjednik Joe Biden povodom eksplozije koja se dogodila u Poljskoj, blizu granice s Ukrajinom te su pritom poginule dvije osobe.

„Ne želim ništa definitivno reći dok god se ne obavi potpuna istraga. No, zbog putanje projektila malo je vjerojatno da su ispaljeni iz Rusije. No, vidjet ćemo što će istraga sve donijeti. Iako su prve informacije govorile da je Rusija povezana s tim preliminarna istraživanja to osporavaju“, rekao je Biden u obraćanju uživo na CNN-u.

Biden se trenutačno nalazi na Baliju u Indoneziji na summitu G20, a prije samih izjava obavio je hitan sastanak s ostalim čelnicima G7 (Velika Britanija, Francuska, Italija, Njemačka, Kanada i Japan), a sastanku su još prisustvovali čelnici Španjolske i Nizozemske.

„No, isto tako, Rusija svojim djelovanjem i dalje pogoršava situaciju u Ukrajini“, dodao je američki predsjednik.

U Poljsku pao projektil, dvije osobe poginule

7:05 - Poljsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je kako je eksploziju u poljskom mjestu Przewodow, a pritom su poginule dvije osobe, izazvao projektil ruske proizvodnje, javlja francuska agencija AFP. Ranije tijekom utorka Rusija je odbacila takve tvrdnje, dok je Poljska aktivirala članak 4 NATO-a zbog čega će se čelnici saveza hitno sastati tijekom srijede povodom ovog incidenta.

Poljski predsjednik Andrzej Duda je naveo, pak, kako „nema jasnih dokaza tko je ispalio projektil“, koji je „vrlo vjerojatno ruske proizvodnje“. Drugi projektil koji je pao na poljsko tlo nije uzrokovao veću tragediju.