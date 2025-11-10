Horor u garaži: Nakon osam godina potrage pronađeno tijelo muškarca

Tijelo muškarca koji je bio nestao osam godina pronađeno je u garaži u Essenu u Njemačkoj. Kako je navedeno tijelo muškarca, pronađeno je za volanom njegova automobila. Obdukcija je otkrila da je 41-godišnjak umro ubrzo nakon nestanka. Zašto tijelo nije otkriveno osam godina nije poznato, javlja Fenix magazin.

Policija je u svom priopćenju navela kako nema naznaka o kaznenom djelu, te kako je muškarac preminuo prirodnom smrću. "U četvrtak, 23. listopada, prije tri tjedna, tijelo Ralfa K., koji je bio nestao 2017. godine, pronađeno je u Essen-Borbecku."

Opsežne potrage u 2017. godini već nisu dale nikakve tragove o tome gdje se muškarac nalazi. Brojni savjeti javnosti, uključujući informacije o lokaciji njegovog vozila, također su se tada pokazali bezuspješnima.

Auto u garaži bio sumnjiv

Oko 8:00 sati ujutro, svjedokinja je tijekom svog rada otvorila garažu i odmah primijetila automobil parkiran unutra, što joj se učinilo sumnjivim. Odmah je kontaktirala policiju.

Istražitelji su ubrzo nakon toga stigli na mjesto događaja i otkrili tijelo na vozačkom sjedalu vozila. Tijekom početne istrage, policajci su već razmatrali je li nestali muškarac možda unajmio garažu. Međutim, nisu pronađeni dokazi o ugovoru o najmu.

"Obdukcija obavljena 29. listopada u Institutu za sudsku medicinu u Essenu potvrdila je identitet Ralfa K. putem DNK analize”, navela je policija u svom priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi detalji o ubojstvo u Velikoj Gorici: Osumnjičena žena od prije poznata policiji