Mislili su da je mrtav, a on se 48 sati nakon nesreće probudio u mrtvačnici

Iako zvuči kao priča iz nekog trilera ili scenarij iz filma, "povratak s onoga svijeta" jednog mladića uistinu se dogodio kada je, nakon teške nesreće, proglašen mrtvim i prevezen u hladnjaču mrtvačnice gdje se probudio nakon dva dana.

Britanski Mirror podsjetio je na neobičan slučaj tada mladića u dvadesetim godinama Sipha Williama Mdletshea iz 1993. godine koji je, zajedno sa zaručnicom, doživio tešku prometnu nesreću.

Njegova voljena ga je počela oplakivati, misleći da je njezin partner smrtno stradao.

Njegovo tijelo smješteno je u mrtvačnicu, što je rutinska procedura u sličnim situacijama. Ali priča je dobila neočekivan obrat svega 48 sati nakon nesreće, kada je mladić iz Južne Afrike vrišteći tražio da ga puste iz ledene mrtvačnice u koju je smješten.

Djevojka nije s njim htjela imati posla

Osoblje je otvorilo hladnjaču i shvatilo da je u njoj živ čovjek te pozvalo pomoć.

Iznenađujuće je kako je uspio preživjeti. Prema izvješćima, polako se budio nakon nesreće i, kada je postao svjestan gdje se nalazi, počeo je zapomagati što mu je u konačnici spasilo život.

Iako je dobio novu priliku u životu, na ljubavnom planu mu nisu cvjetale ruže. Zaručnica ga je gledala drugim očima i smatrala da više nije ista osoba zbog svega što mu se dogodilo.

Djevojka je, navodno, mislila da je on zapravo zombi koji se vrati iz mrtvih.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio suprugu, tijelo bacio u šumu pa sebi presudio: Na papiriću ostavio smjernice do tijela