'TREBA VOLJETI HLADNOĆU' / Najteži posao na svijetu? Otkidaju led s brodova na -40: 'Osjećate da je prehladno, želite ići kući'...

'Obučeš se kako treba i to je to. Kad dođeš u grijanu zgradu i skineš se, to je poput saune, iz tebe se diže para', rekao je radnik Mikhail Klus (48) za Reuters dok se odmarao od rezanja leda motornom pilom