Najstariji Nijemac umro u dobi od 110. godina: Proživio je sva velika previranja 20. stoljeća

U Kernen im Remstalu, nedaleko od Stuttgarta umro je Karl Haidle, 110-godišnjak za kojega se vjeruje da je bio najstariji muškarac u Njemačkoj.

Karl Haidle, rođen 2. rujna 1915., mirno je umro u subotu navečer, objavila je njegova obitelj. Proživio je sva velika previranja 20. stoljeća - od carske Njemačke do nacizma, dva svjetska rat, hladni rat, pad Berlinskog zida i dolazak digitalnog doba.

Školovao se za mehaničara i služio u Drugome svjetskom ratu, a 1948. vratio se u svoj rodni grad Stetten - danas dio Kernena. Ondje je preuzeo posao svojih roditelja i posvetio se obitelji i poljoprivredi.

Vitalan i aktivan

Ostao je vitalan i aktivan do starosti. I u stotoj je još uvijek radio u svome vinogradu, svakodnevno se interesirajući za sve što se događa u njegovoj zajednici i svijetu.

"Njegova energija, skromnost i humor ostaju u sjećanju mnogih", stoji u objavi općine. "Puno je toga vidio i podnio u svome dugom životu – bez gorčine, ali s velikim poštovanjem prema životu. Mnogima od nas bio je uzor razboritosti i uvažavanja", kazao je u nekrologu načelnik Kernena Benedikt Paulowitsch.

Thomas Breining iz Sveučilišne bolnice Ulm, koji radi za Gerontološku istraživačku grupu potvrdio je da je Haidle bio najstariji muškarac u Njemačkoj. Ta međunarodna institucija provjerava dob superstogodišnjaka - ljudi koji imaju 110 ili više godina.

Grupa raspolaže podatkom po kojemu je najstarija žena rođena u Njemačkoj 113-godišnja Ilse Meingast, koja živi u Sjedinjenim Državama.