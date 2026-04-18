Naoružani napadač ubio pet ljudi, pa se sakrio u trgovinu: Policija ga likvidirala

Ukrajinska policija ubila je muškarca koji je otvorio vatru u jednoj stambenoj četvrti u Kijevu i zabarikadirao se u trgovini u subotu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko a prenose novinske agencije

"Do sada je potvrđena smrt petero ljudi", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u, dodajući da su "četiri taoca spašena".

Investigators from the National Police and the Security Service of Ukraine are now examining all the circumstances of the attack in Kyiv against ordinary civilians.



The attacker was eliminated. He took hostages and, tragically, killed one of them. He shot dead four more people… — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026

A Russian born in Moscow began shooting passers-by on the streets of Kyiv. Among the wounded are children. He has already been eliminated.



A Russian born in Moscow began shooting passers-by on the streets of Kyiv. Among the wounded are children. He has already been eliminated. — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) April 18, 2026

Klimenko je rekao da se još utvrđuje istražuje koji je točan broj žrtava. Gradonačelnik Vitalij Kličko, koji je ranije rekao da je osumnjičeni ubio dvije osobe, rekao je da je i u trgovini bilo ubijenih.

"Napadač u Kijevu je likvidiran tijekom uhićenja", rekao je Klimenko na Telegramu.

Foto: Sergei SUPINSKY/AFP/Profimedia

"Specijalne snage nacionalne policije upale su u trgovinu u kojoj se nalazio napadač. Uzeo je ljude za taoce te je pucao u policajca tijekom privođenja. Prije toga, pregovarači su pokušali stupiti u kontakt s njim."

Shooting Rampage in Kyiv



A gunman opened fire on pedestrians in central Kyiv, killing multiple people and injuring several others before fleeing & barricading themselves inside a local market



Attack targeted civilians in a busy public area



донбассе #Panamá #awanturaokasę pic.twitter.com/tQdBykBgDl — Daily Briefs (@Daily_Briefs_) April 18, 2026

Kličko je rekao da je 15 osoba ozlijeeđeno a najmanje 10 hospitalizirano.

Glavni tužitelj Ruslan Kravčenko izjavio je u priopćenju za javnost da je osumnjičenik "58-godišnji muškarac rođen u Moskvi", javlja AFP.

Po njegovim riječima, četiri osobe su ubijene na ulici a jedna u supermaketu.

"Prema preliminarnim informacijama, koristio je automatsko oružje", rekao je.