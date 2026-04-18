MASAKR U KIJEVU

Naoružani napadač ubio pet ljudi, pa se sakrio u trgovinu: Policija ga likvidirala

Foto: Danylo Antoniuk/AFP/Profimedia

Četiri osobe su ubijene na ulici, a jedna u supermaketu

18.4.2026.
20:52
Hina
Ukrajinska policija ubila je muškarca koji je otvorio vatru u jednoj stambenoj četvrti u Kijevu i zabarikadirao se u trgovini u subotu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko a prenose novinske agencije

"Do sada je potvrđena smrt petero ljudi", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u, dodajući da su "četiri taoca spašena".

Klimenko je rekao da se još utvrđuje istražuje koji je točan broj žrtava. Gradonačelnik Vitalij Kličko, koji je ranije rekao da je osumnjičeni ubio dvije osobe, rekao je da je i u trgovini bilo ubijenih.

"Napadač u Kijevu je likvidiran tijekom uhićenja", rekao je Klimenko na Telegramu.

Foto: Sergei SUPINSKY/AFP/Profimedia

"Specijalne snage nacionalne policije upale su u trgovinu u kojoj se nalazio napadač. Uzeo je ljude za taoce te je pucao u policajca tijekom privođenja. Prije toga, pregovarači su pokušali stupiti u kontakt s njim."

Kličko je rekao da je 15 osoba ozlijeeđeno a najmanje 10 hospitalizirano.

Glavni tužitelj Ruslan Kravčenko izjavio je u priopćenju za javnost da je osumnjičenik "58-godišnji muškarac rođen u Moskvi", javlja AFP.

Po njegovim riječima, četiri osobe su ubijene na ulici a jedna u supermaketu.

"Prema preliminarnim informacijama, koristio je automatsko oružje", rekao je. 

