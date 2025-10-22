Najmanje 63 mrtve osobe: Autobusi se sudarili frontalno, a onda je krenuo kaos

U katastrofalnom lančanom sudaru na jednoj od glavnih autocesti u Ugandi poginule su 63 osobe, priopćila je u srijedu lokalna policija. Do tragedije je došlo mali iza ponoći po lokalnom vremenu na cesti Kampala-Gulu kada su dva autobusa, koja su se kretala u suprotnim smjerovima, "sudarila frontalno" dok su pokušavala preteći kamion i automobil.

Jedan od autobusa je skrenuo pokušavajući izbjeći sudar, ali pritom je izazvao "frontalni i bočni sudar" koji je doveo do "lančane reakcije" te su druga vozila izgubila kontrolu i prevrnula se, stoji u izvješću koje citira BBC.

At least 63 dead in multi-vehicle crash in western Uganda, police reporthttps://t.co/IiVWIBpLs7 pic.twitter.com/J6KVjAXjmZ — News Bulletin (@newsbulletin05) October 22, 2025

Heartbreaking tragedy in Uganda.

My deepest condolences go out to the families and loved ones of those who lost their lives in the devastating multi-vehicle crash on the Gulu highway.

Wishing a full and speedy recovery to the injured. pic.twitter.com/bGSktAkInW — CingMalo (@CingMalo) October 22, 2025

Uzrok nesreće

Više je ozlijeđenih iz vozila koja su sudjelovala u nesreći prevezeno u bolnice u zapadnom gradu Kiryandongu.

Glasnogovornik regionalne policije Julius Hakiiza za nesreću je okrivio autobus koji je pokušao preteći drugo vozilo, te se sudario frontalno s "drugim autobusom" iz suprotnog smjera.

U nesreći je sudjelovalo ukupno četiri vozila, a istraga bi trebala otkriti sve detalje tragedije.

Inače, autocesta između glavnog grada Kampale na jugu i sjevernog grada Gulua jedna je od najprometnijih u zemlji.

