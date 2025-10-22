Najmanje 63 mrtve osobe: Autobusi se sudarili frontalno, a onda je krenuo kaos
U katastrofalnom lančanom sudaru na jednoj od glavnih autocesti u Ugandi poginule su 63 osobe, priopćila je u srijedu lokalna policija. Do tragedije je došlo mali iza ponoći po lokalnom vremenu na cesti Kampala-Gulu kada su dva autobusa, koja su se kretala u suprotnim smjerovima, "sudarila frontalno" dok su pokušavala preteći kamion i automobil.
Jedan od autobusa je skrenuo pokušavajući izbjeći sudar, ali pritom je izazvao "frontalni i bočni sudar" koji je doveo do "lančane reakcije" te su druga vozila izgubila kontrolu i prevrnula se, stoji u izvješću koje citira BBC.
Uzrok nesreće
Više je ozlijeđenih iz vozila koja su sudjelovala u nesreći prevezeno u bolnice u zapadnom gradu Kiryandongu.
Glasnogovornik regionalne policije Julius Hakiiza za nesreću je okrivio autobus koji je pokušao preteći drugo vozilo, te se sudario frontalno s "drugim autobusom" iz suprotnog smjera.
U nesreći je sudjelovalo ukupno četiri vozila, a istraga bi trebala otkriti sve detalje tragedije.
Inače, autocesta između glavnog grada Kampale na jugu i sjevernog grada Gulua jedna je od najprometnijih u zemlji.
