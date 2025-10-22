KATASTROFALNA NESREĆA /

Najmanje 63 mrtve osobe: Autobusi se sudarili frontalno, a onda je krenuo kaos

Najmanje 63 mrtve osobe: Autobusi se sudarili frontalno, a onda je krenuo kaos
×
Foto: News Bulletin/x

Glasnogovornik regionalne policije Julius Hakiiza za nesreću je okrivio autobus koji je pokušao preteći drugo vozilo, te se sudario frontalno s 'drugim autobusom' iz suprotnog smjera

22.10.2025.
9:57
Dunja Stanković
News Bulletin/x
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U katastrofalnom lančanom sudaru na jednoj od glavnih autocesti u Ugandi poginule su 63 osobe, priopćila je u srijedu lokalna policija. Do tragedije je došlo mali iza ponoći po lokalnom vremenu na cesti Kampala-Gulu kada su dva autobusa, koja su se kretala u suprotnim smjerovima, "sudarila frontalno" dok su pokušavala preteći kamion i automobil. 

Jedan od autobusa je skrenuo pokušavajući izbjeći sudar, ali pritom je izazvao "frontalni i bočni sudar" koji je doveo do "lančane reakcije" te su druga vozila izgubila kontrolu i prevrnula se, stoji u izvješću koje citira BBC. 

Uzrok nesreće

Više je ozlijeđenih iz vozila koja su sudjelovala u nesreći prevezeno u bolnice u zapadnom gradu Kiryandongu. 

Glasnogovornik regionalne policije Julius Hakiiza za nesreću je okrivio autobus koji je pokušao preteći drugo vozilo, te se sudario frontalno s "drugim autobusom" iz suprotnog smjera. 

U nesreći je sudjelovalo ukupno četiri vozila, a istraga bi trebala otkriti sve detalje tragedije. 

Inače, autocesta između glavnog grada Kampale na jugu i sjevernog grada Gulua jedna je od najprometnijih u zemlji. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je mjesto na kojem su život izgubila dvojica radnika u Bjelovaru

NesrećaSudarCrna Kronika
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KATASTROFALNA NESREĆA /
Najmanje 63 mrtve osobe: Autobusi se sudarili frontalno, a onda je krenuo kaos