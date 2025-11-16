Najmanje 30 mrtvih u tragediji u rudniku. Vojska je zapucala, a onda je krenuo kaos
Neka izvješća sugeriraju da se broj mrtvih popeo na 49
Najmanje 30 ljudi poginulo je u subotu u poluindustrijskom rudniku bakra na jugoistoku Konga nakon urušavanja mosta, priopćila je lokalna agencija za obrtničko rudarstvo.
Dužnosnik agencije je potvrdio Reutersu da je 49 ljudi poginulo, a 0 osoba je prevezeno u bolnicu u kritičnom stanju kao posljedica incidenta u subotu u rudniku Kalando.
"Urušavanje je uzrokovano panikom, navodno izazvanom pucnjavom vojnog osoblja koje osigurava rudnik", kazali su iz Kongoanske službe za podršku i vođenje obrtničkog i malog rudarstva poznata pod francuskom kraticom SAEMAPE.
U nastalom kaosu, rudari su se "nagomilali jedni na druge što je dovelo do ozljeda i smrti".
Pokrajinski ministar unutarnjih poslova Roy Kaumba u izjavi za medije rekao je da je potvrđena smrt 32 osobe.
Inicijativa za zaštitu ljudskih prava pozvala je na neovisnu istragu o ulozi vojske u smrtima, pozivajući se na izvješća o sukobima između rudara i vojnika.
Vojni glasnogovornik nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Rudarske nesreće česte su u nereguliranim zanatskim rudnicima, s desecima smrtnih slučajeva svake godine na mjestima gdje često loše opremljeni kopači kopaju duboko pod zemljom.
POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota