Najmanje 30 mrtvih u tragediji u rudniku. Vojska je zapucala, a onda je krenuo kaos

Najmanje 30 ljudi poginulo je u subotu u poluindustrijskom rudniku bakra na jugoistoku Konga nakon urušavanja mosta, priopćila je lokalna agencija za obrtničko rudarstvo.

Dužnosnik agencije je potvrdio Reutersu da je 49 ljudi poginulo, a 0 osoba je prevezeno u bolnicu u kritičnom stanju kao posljedica incidenta u subotu u rudniku Kalando.

"Urušavanje je uzrokovano panikom, navodno izazvanom pucnjavom vojnog osoblja koje osigurava rudnik", kazali su iz Kongoanske službe za podršku i vođenje obrtničkog i malog rudarstva poznata pod francuskom kraticom SAEMAPE.

U nastalom kaosu, rudari su se "nagomilali jedni na druge što je dovelo do ozljeda i smrti".

🚨🇨🇩 Major Landlside Congo



A massive landlside at a mine recently occurred in Lualaba in the Democratic Republic of the Congo



Many workers were trapped as dozens of fatalities are confirmed



Reports indicate that rescue operations have been difficult due to a lack of equipment pic.twitter.com/y2AioGpknB — Chyno News (@ChynoNews) November 16, 2025

Pokrajinski ministar unutarnjih poslova Roy Kaumba u izjavi za medije rekao je da je potvrđena smrt 32 osobe.

Inicijativa za zaštitu ljudskih prava pozvala je na neovisnu istragu o ulozi vojske u smrtima, pozivajući se na izvješća o sukobima između rudara i vojnika.

Vojni glasnogovornik nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Rudarske nesreće česte su u nereguliranim zanatskim rudnicima, s desecima smrtnih slučajeva svake godine na mjestima gdje često loše opremljeni kopači kopaju duboko pod zemljom.

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota