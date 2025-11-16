FREEMAIL
URUŠIO SE MOST /

Najmanje 30 mrtvih u tragediji u rudniku. Vojska je zapucala, a onda je krenuo kaos

Najmanje 30 mrtvih u tragediji u rudniku. Vojska je zapucala, a onda je krenuo kaos
×
Foto: Chyno News/x

Neka izvješća sugeriraju da se broj mrtvih popeo na 49

16.11.2025.
23:02
Dunja Stanković
Chyno News/x
Najmanje 30 ljudi poginulo je u subotu u poluindustrijskom rudniku bakra na jugoistoku Konga nakon urušavanja mosta, priopćila je lokalna agencija za obrtničko rudarstvo. 

Dužnosnik agencije je potvrdio Reutersu da je 49 ljudi poginulo, a 0 osoba je prevezeno u bolnicu u kritičnom stanju kao posljedica incidenta u subotu u rudniku Kalando. 

"Urušavanje je uzrokovano panikom, navodno izazvanom pucnjavom vojnog osoblja koje osigurava rudnik", kazali su iz Kongoanske službe za podršku i vođenje obrtničkog i malog rudarstva poznata pod francuskom kraticom SAEMAPE. 

U nastalom kaosu, rudari su se "nagomilali jedni na druge što je dovelo do ozljeda i smrti". 

Pokrajinski ministar unutarnjih poslova Roy Kaumba u izjavi za medije rekao je da je potvrđena smrt 32 osobe. 

Inicijativa za zaštitu ljudskih prava pozvala je na neovisnu istragu o ulozi vojske u smrtima, pozivajući se na izvješća o sukobima između rudara i vojnika.

Vojni glasnogovornik nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Rudarske nesreće česte su u nereguliranim zanatskim rudnicima, s desecima smrtnih slučajeva svake godine na mjestima gdje često loše opremljeni kopači kopaju duboko pod zemljom.

RudnikKongoTragedijaVojska
URUŠIO SE MOST /
