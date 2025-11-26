Tramvaj iskočio iz tračnica i 'doslovno se raspao'. Ozlijeđeno 13 ljudi, među njima i vozač

Čak 13 je osoba ozlijeđeno, među njima i vozač, kada je tramvaj rano jutros izletio iz tračnica u njemačkom Düsseldorfu. U nesreći koja se dogodila oko šest sati jedna je osoba zadobila teže ozlijede.

Nesreća se dogodila u južnom dijelu grada, u četvrti Holthausen, a kao mogući uzrok spominje se kvar na signalizaciji. Glasnogovornica je poručila da je signalizacijski sustav mogao biti pogrešno podešen, prenosi Fenix magazin. No, tek će istraga otkriti sve detalje koji su kumovali nesreći.

Tramvaj se nakon nesreće raspao, izvijestila je novinska agencija dpa. Dio vozila je odbačen na nekoliko stupova električne mreže pa su osim policije na teren izašli i vatrogasci.

Nesreća je izazvala prometni kaos rano ujutro pa nekoliko linija podzemne željeznice vozi s ograničenjima. Kako bi se ublažile posljedice, uvedeno je sedam zamjenskih autobusa.

Vlasti su pozvale građane da budu strpljivi i da se pridržavaju novih uputa u prometu.

