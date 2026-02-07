Potres na tržištu lijekova za mršavljenje: Jeftina tableta srušila dionice i pokrenula lavinu tužbi

Tržište lijekova za mršavljenje jedan je od najprofitabilnijih segmenata farmaceutske industrije, a sada je doživjelo neviđen udarac.

Američka telemedicinska tvrtka Hims & Hers Health izazvala je snažan potres na tržištu lijekova za mršavljenje najavom da počinje prodavati tabletu na bazi semaglutida po cijeni od samo 49 dolara mjesečno.

Riječ je o znatno jeftinijoj oralnoj alternativi popularnom Wegovyju, lijeku danskog farmaceutskog diva Novo Nordiska koji je postao globalni simbol nove generacije terapija za pretilost.

Uzdrmane burze

Objava ovog lijeka odmah je uzdrmala burze, piše Reuters. Dionice Novo Nordiska pale su za više od osam posto, dok su i dionice Eli Lillyja, drugog velikog igrača na tržištu GLP-1 lijekova, zabilježile osjetan pad.

Investitori su reagirali na strah da bi agresivno niže cijene mogle potaknuti širi pritisak na profite ostalih tvrtki koji proizvode lijekove za mršavljenje.

Hims & Hers najavio je da će njihova tableta u početnoj fazi koštati 49 dolara za prvi mjesec terapije, dok će se u višemjesečnim planovima cijena kretati oko 99 dolara mjesečno.

Za usporedbu, Novo Nordisk je svoju oralnu verziju Wegovyja, odobrenu početkom godine, postavio na cijenu od oko 149 dolara mjesečno, dok su injekcijske verzije u SAD-u često višestruko skuplje, osobito za pacijente bez osiguranja.

Drugačija tehnologija apsorpcije

Osim što se znatno razlikuje u cijeni, Hims & Hers nije prošao sve faze kliničkih ispitivanja i regulatornih odobrenja. Ova znatno jeftinija terapija je takozvani “compounded” lijek, odnosno farmaceutski pripravak koji se izrađuje u specijaliziranim ljekarnama na temelju postojeće aktivne tvari.

Iz tvrtke tvrde da koriste drugačiju tehnologiju apsorpcije, uključujući liposomsku formulaciju, kako bi se semaglutid mogao uzimati oralno, bez injekcija.

Pravni koraci

Upravo zbog toga što lijek nije prošao sva ispitivanja, tvrtka Novo Nordisk najavila je pravne i regulatorne korake. Iz kompanije poručuju da je riječ o neodobrenoj kopiji njihova lijeka te upozoravaju na potencijalne rizike za pacijente. Kako ističu, sigurnost, doziranje i učinkovitost takvih pripravaka ne podliježu istim standardima kao lijekovi koje je odobrila američka Agencija za hranu i lijekove (FDA).

Slična upozorenja prenosi i Associated Press, navodeći da su “compounded” lijekovi u SAD-u dopušteni uglavnom u situacijama nestašice ili kada pacijent ne može koristiti standardno odobrenu terapiju.

Masovna komercijalna prodaja takvih pripravaka, osobito u segmentu koji donosi milijarde dolara, otvara sivu zonu između inovacije, tržišne utakmice i regulatornih pravila.

S druge strane, iz Hims & Hersa poručuju da oni samo odgovaraju na potrebe tržišta. U SAD-u je potražnja za lijekovima poput Ozempica i Wegovyja eksplodirala, ali su zbog astronomskih cijena i manjka osiguranja mnogima ostali nedostižni.

Posljedice za industriju

Analitičari upozoravaju da bi ovaj slučaj mogao imati dugoročne posljedice za cijelu industriju. Ako se pokaže da potrošači masovno prihvaćaju jeftinije alternativne verzije, farmaceutske kompanije mogle bi se suočiti s pritiskom kakav već desetljećima postoji kod klasičnih generičkih lijekova, ali sada u segmentu koji je dosad bio zaštićen visokim cijenama i patentima.

Washington Post u analizi navodi da bi pravni sporovi koji slijede mogli definirati granice između inovativne terapije i komercijalnog “kopiranja”, ali i utjecati na to kako će FDA u budućnosti nadzirati tržište lijekova za mršavljenje, koje je u vrlo kratkom vremenu preraslo iz nišne terapije u globalni zdravstveni i ekonomski fenomen.

U pozadini se, međutim, vodi šira rasprava: jesu li lijekovi za pretilost luksuz ili osnovna terapija, i tko u konačnici ima pravo određivati njihovu cijenu. Dok se čeka reakcija američke Agencije za hranu i lijekove (FDA), jedno je sigurno: Hims & Hers je "ubo" u najbolniju točku moderne farmacije. Bitka za tržište lijekova za mršavljenje više nikada neće biti ista.

