Na pomolu veliki zaokret: Putin će se teško izvući iz Trumpovog stiska na Istoku

Indija i SAD približavaju se dugo odgađanom trgovinskom sporazumu kojim bi se smanjile američke carine na indijski uvoz s 50 na 15 do 16 posto, a sporazum bi mogao dovesti do toga da Indija postupno smanji uvoz ruske sirove nafte izvijestio je u srijedu indijski Mint, pozivajući se na izvore.

Indijsko Ministarstvo trgovine i industrije i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je u utorak razgovarao s indijskim premijerom Narendrom Modijem, uglavnom o trgovini. Trump je rekao da je i energetika bila dio njihovog razgovora te da ga je Modi uvjerio kako će Indija ograničiti kupovinu nafte iz Rusije.

Razgovor Modija i Trumpa

Modi je također potvrdio da su razgovarali, ali nije iznio pojedinosti o temama razgovora. "Hvala vam, predsjedniče Trump, na telefonskom pozivu i toplim čestitkama za Diwali", napisao je Modi na platformi X, referirajući se na hinduistički festival svjetla koji je obilježen u ponedjeljak.

"Neka na ovaj festival svjetla naše dvije velike demokracije nastave osvjetljavati svijet nadom i stoje ujedinjene protiv terorizma u svim njegovim oblicima“, dodao je.

U sklopu pregovora s Washingtonom, Indija bi mogla dopustiti veći uvoz američkog kukuruza i sojine sačme koji nisu genetski modificirani, izvijestio je Mint pozivajući se na izvore. Sporazum bi također mogao uključivati mehanizam za periodično preispitivanje carina i pristupa tržištu, navodi taj medij.

Zaključenje bilateralnog trgovinskog sporazuma vjerojatno će biti objavljeno na samitu ASEAN-a ovog mjeseca, piše Mint.

