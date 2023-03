Borbe na ukrajinskom frontu se nastavljaju, a s druge strane, ni tenzije u EU se ne smiruju nakon najave Velike Britanije da će isporučiti granate sa osiromašenim uranijem Ukrajini. Ukoliko se London odluči na ovaj korak, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da Rusija može isporučiti Bjelorusiji municiju sa pravim uranijem.

Dakle, mir se očigledno ne nazire, a činjenica je da nijedan od sudionika sukoba nije ni blizu ispunjena svojih ciljeva - a to je osvajanje ili oslobađanje ukrajinskih teritorija.

Povodom trenutne situacije, ali i podjela u ratu gost jutarnjeg programa na Kurir televiziji je novinar, nekadašnji dopisnik dnevnog lista "Politika" iz Moskve, Slobodan Samardžija.

Prolongiranje rata

Samardžija je komentarao kome ide u prilog prolongiranje rata, odnosno kome u prilog ide da situacija nema epilog.

"Rat će se voditi sve dok bude financijskog profita. NATO i EU se ne bi upustile u to da nemaju određenu korist. To Amerika radi samim tim što staro naoružanje šalje u Ukrajinu, a kupuje novo. Trenutno stanje rata uopće nije kao ono kada je sukob počeo, sve je otišlo u nekom drugom smjeru. Praktično je postalo sukobljavanje dva svijeta. To smo mogli vidjeti sa ovotjednom posjetom Xi Jinpinga Moskvi, uočili smo da su se totalno razdvojile zapadne i istočne strane", započeo je Samardžija, pa nastavio i rekao da će se Europa baciti na druge prostore:

"Uskoro će se pojaviti situacija, odnosno već se dogodilo da se Europa i Istok bace na neke druge prostore jer je Ukrajina samo jedan dio svega toga. To su arapske zemlje, Afrika i Južna Amerika. Dakle taj rat, odnosno borba između utjecaja, se širi i sigurno će potrajati izvjesno vrijeme."

Specifičnosti Rusije i Kine

Samardžija je otkrio specifčnost Rusije i Kine, ali i to da su se podjelili, odnosno da se ne miješaju u poslove:

"Ono što je specifično u kontaktima Rusije i Kine je to što su jasno odredili svoje interesne sfere, a očigledno nemaju namjeru miješati se jedni drugima u posao. Tome smo svjedočili nedavno kada je Kina omogućila mir između Irana i Saudijske Arabije, a za to vrijeme je Rusija održala samit afričkih zemalja u Moskvi i to u momentu posjete Sija. Samim tim jer se ne miješaju u posao, to znači da međusobni odnosi se ne mogu narušiti. "

'Tamo se priprema puno veći rat nego što bi to mogao biti u Europi'

Potom je komentirao posjetu japanskog premijera Ukrajini, odnosno situaciju kada su dvije azijske zemlje posjetile dvije sukobljene strane.

"Japanski predstavnik je bio u posjeti Kijevu više iz moralnog razloga, odnosno da u vidu podrške pomogne Ukrajini. Nisu oni razgovarali o isporuci oružija ili sličnom, već samo da pruže podršku, pogotovo jer Amerika i Japan djeluju sinkronizirano. Samim tim, jedna od obaveza svake od zemlje Zapada je učiniti ono što je moguće. Doduše, na Dalekom Istoku se stvari puno više kuhaju nego ovdje. Tamo se priprema puno veći rat nego što bi to mogao biti u Europi. Ne u pravom smislu priprema, već se po nagomilavanju naoružanja i stvaranju baza vidi da će tamo biti glavno suprostavljanje. To je ono čega se Amerika najviše boji, odnosno rata sa Kinom. Amerika se ne boji događanja u Europi, već kao najveću opasnost vidi Kinu, baš zbog toga su im bitni dobri odnosi sa Japanom", rekao je Samardžija.