Bez hrane i vode, s djecom zarobljeni u koloni od 100 kilometara - na minus 30 stupnjeva!

Obilan snijeg, jak vjetar, temperature koje idu skoro do -30 Celzijevih stupnjeva. U takvim su uvjetima vozači satima čekali u koloni dugoj 100 kilometara na Bajlakskoj autocesti u Sibiru početkom tjedna.

Prometni kolaps uslijedio je nakon tri dana teških vremenskih uvjeta, koji su stvorili pravi kaos na prometnicama.

Situaciju su dodatno otežale prometne nesreće koje su dodatno blokirale autocestu nakon što je nekoliko vozača kamiona prekršilo prometne propise, kazao je glasnogovornik Rosavtodora lokalnim medijima, a njegove izjave je prenio The Moscow Times.

Kolona se na koncu protezala duž 100 kilometara jugozapadne obale Bajkalskog jezera. Lokalni su mediji izvijestili da su u automobilima bile zarobljene obitelji s djecom s malo zaliha hrane, vode i goriva.

Hitne su službe u međuvremenu postavile mobilnu stanicu za grijanje i hranu te šest fiksnih točaka i tri benzinske postaje duž rute, gdje su se vozači i ostali putnici mogli okrijepiti i ugrijati, kazao je guverner Irkutske regije Igor Kobzev.

Stanje u prometu se normaliziralo u popodnevnim satima u ponedjeljak.

Bajkalska magistrala, dionica transsibirske rute, povezuje regiju Irkutsk s Republikom Burjatijom i regijom Zabaikalsky.

