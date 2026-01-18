Pogledajte što je ovaj muškarac stavio na invalidska kolica i kamo se zaputio usred gužve

Stanovnici Madrida nisu mogli vjerovati kada se usred prometnice u četvrti Vallecas pojavio muškarac u invalidskim kolicima koji vozi kolnikom, rame uz rame s automobilima. No ni tu nije kraj.

Na snimci koja je preplavila društvene mreže jasno se vidi da invalidska kolica imaju svjetlo za kočenje, baš kao automobil. Muškarca su snimili putnici iz automobila, koji u nevjerici komentiraju što su vidjeli, čak se pitaju: "Ima li žmigavce?"

Tu još uvijek nije gotovo. Ispred nogu muškarca nalazi se žuta dostavna kutija, karakteristična za jednu dostavnu službu. To je zapalilo Internet, a mnogi korisnici Instagrama odmah su zaključili da je riječ o dostavljaču koji radi unatoč invaliditetu ili koristi invalidska kolica kao vozilo.

Video je izazvao lavinu komentara. Dio korisnika tvrdi da muškarac doista radi za poznatu dostavnu platformu, dok su drugi zgroženi i pitaju se je li ovo znak snalažljivosti ili očajničkih radnih uvjeta.

Prizor je u rekordnom roku potaknuo raspravu o sigurnosti, zakonima i granicama rada. Postavlja se pitanje je li u redu da netko u invalidskim kolicima vozi cestom? Tko je odgovoran ako se dogodi nesreća? I kako je moguće da je ovo uopće dopušteno?

Bilo kako bilo, vozači u prometu dugo nisu vidjeli bizarniji prizor.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski film 'Fiume o morte' u lovu na Europskog Oscara: 'Ako bude sreće...'