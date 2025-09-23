Muškarac proglašen krivim za pokušaj atentata na Trumpa dok je igrao golf

Muškarac optužen za pokušaj atentata na Donalda Trumpa prošle godine na njegovom golf terenu na Floridi proglašen je krivim u utorak, javlja AP. Porota je proglasila Ryana Routha krivim po svim točkama optužnice nakon dva sata vijećanja.

Routh je bio optužen za pokušaj atentata na važnog predsjedničkog kandidata, posjedovanje vatrenog oružja u svrhu izvršenja nasilnog zločina, napad na saveznog službenika, posjedovanje vatrenog oružja i streljiva kao osuđeni te posjedovanje vatrenog oružja s izbrisanim serijskim brojem. Izjasnio se da nije kriv za optužbe i branio se na sudu.

Tužitelji su rekli da je Routh tjednima planirao ubiti Trumpa prije nego što je uperio pušku kroz grmlje dok je republikanac igrao golf 15. rujna 2024. u svom country klubu u West Palm Beachu.

Routh je u svojoj završnoj riječi rekao porotnicima da tog dana nije namjeravao nikoga ubiti. „Teško mi je povjerovati da se dogodio zločin ako okidač nikada nije povučen“, rekao je Routh. Istaknuo je da je mogao vidjeti Trumpa dok je bio na putu prema greenu šeste rupe na golf terenu i napomenuo da je također mogao pucati u agenta Tajne službe koji mu se suprotstavio da je namjeravao nekome nauditi.

Branio se bez odvjetnika

Routh je iskoristio svoje ustavno pravo da ne svjedoči u vlastitu obranu. Izvođenje dokaza završio je u ponedjeljak ujutro nakon što je ukupno oko tri sata ispitao samo tri svjedoka - stručnjaka za vatreno oružje i dva svjedoka za karakterizaciju. Nasuprot tome, tužitelji su sedam dana ispitivali 38 svjedoka.

Glavna državna odvjetnica Pam Bondi izjavila je u objavi na X-u da presuda o krivnji „ilustrira predanost Ministarstva pravosuđa kažnjavanju onih koji se bave političkim nasiljem“. „Ovaj pokušaj atentata nije bio samo napad na našeg predsjednika, već i uvreda za našu naciju“, rekla je Bondi.

Okružna sutkinja SAD-a Aileen Cannon odobrila je Routhov zahtjev da se sam zastupa nakon dva ročišta u srpnju. Vrhovni sud SAD-a presudio je da optuženici za kaznena djela imaju pravo sami se zastupati u sudskim postupcima, sve dok sucu mogu dokazati da su sposobni odreći se prava na obranu od strane odvjetnika. Routhovi bivši odvjetnici obrane služili su kao rezervni odvjetnici otkako je preuzeo vlastitu obranu i bili su prisutni tijekom suđenja posljednja dva tjedna.

Prepričavajući što se dogodilo na golf terenu, agent Tajne službe ranije je na suđenju svjedočio da je uočio Routha prije nego što se Trump pojavio u vidokrugu. Routh je uperio pušku u agenta, koji je otvorio vatru, zbog čega je Routh ispustio oružje i pobjegao bez ispaljenog metka, rekao je agent.

Policija je dobila pomoć od svjedoka koji je svjedočio da je vidio osobu kako bježi iz područja nakon što je čuo pucnje. Svjedok je potom policijskim helikopterom prevezen do obližnje međudržavne ceste gdje je Routh uhićen, a svjedok je rekao da je potvrdio da je to osoba koju je vidio.

Nešto više od dva mjeseca ranije, Trump je preživio pokušaj atentata tijekom kampanje u Butleru u Pennsylvaniji. Napadač je ispalio osam hitaca, od kojih je jedan pogodio Trumpovo uho. Napadača je potom smrtno stradao od strane snajperiste Tajne službe.

'Vođa plaćenika'

Routh je bio građevinski radnik iz Sjeverne Karoline koji se posljednjih godina preselio na Havaje. Samozvani vođa plaćenika, Routh je svima koji su ga htjeli saslušati govorio o svojim opasnim i ponekad nasilnim planovima da se umiješa u sukobe diljem svijeta, rekli su svjedoci za Associated Press.

U ranim danima ruskog rata u Ukrajini, Routh je pokušao regrutirati vojnike iz Afganistana, Moldavije i Tajvana za borbu protiv Rusa. U svom rodnom Greensboru u Sjevernoj Karolini uhićen je 2002. godine zbog izbjegavanja prometne kontrole i zabarikadiranja pred policajcima s potpuno automatskim mitraljezom i "oružjem za masovno uništenje", koje se pokazalo kao eksploziv s upaljačem od 25 centimetara, rekla je policija.

Policija je 2010. pretražila skladište u vlasništvu Routha i pronašla više od 100 ukradenih predmeta, od električnih alata i građevinskog materijala do kajaka i hidromasažnih kada. U oba slučaja teških kaznenih djela, suci su Routhu izrekli uvjetnu kaznu ili uvjetnu kaznu.

Osim saveznih optužbi, Routh se također izjasnio da nije kriv po državnim optužbama za terorizam i pokušaj ubojstva.

