UHIĆEN JE /

Horor u našem susjedstvu: Muškarac zatvoren na psihijatriji pokušao ubiti drugog pacijenta

Horor u našem susjedstvu: Muškarac zatvoren na psihijatriji pokušao ubiti drugog pacijenta
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ustanova je ubrzo nakon incidenta izdala priopćenje u kojem su naglasili da su se za oba pacijenta brinuli 's velikom pažnjom', u skladu s nacionalnim i međunarodnim smjernicama

12.12.2025.
22:17
danas.hr
Shutterstock/Ilustracija
Pacijent jedne psihijatrijske ustanove u mađarskom Szegedu uhićen je nakon što je pokušao ubiti drugog pacijenta. Nanio mu je teške ozljede, a u tijeku je istraga zbog pokušaja ubojstva.

Incident se dogodio u četvrtak, kasno poslijepodne, na jednom od odjela Psihijatrijske klinike Sveučilišta u Szegedu, piše Daily News Hungary.

Policija je ubrzo nakon nasilnog napada stigla na mjesto događaja i privela osumnjičenog.

Pokušao ga zadaviti

Prema lokalnim medijima, napadač je pokušao zadaviti drugog pacijenta, koji je potom prevezen u bolnicu.

Ustanova je ubrzo nakon incidenta izdala priopćenje u kojem su naglasili da su se za oba pacijenta brinuli 's velikom pažnjom', u skladu s nacionalnim i međunarodnim smjernicama. 

Prema navodima ustanove, interni lanac obavještavanja funkcionirao je ispravno. Ističu i da ovaj incident ne pokazuje nemar od strane osoblja klinika, kazavši da su se cijelo vrijeme poštivali medicinski i profesionalni protokoli. 

Policija i dalje nije objavila detalje o stanju žrtve ili motivima napada.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog auta propucao muškarca, policija bivšeg kolegu sumnjiče za pokušaj ubojstva

Pokušaj UbojstvaMađarskaSzegedPsihijatrijska Bolnica
