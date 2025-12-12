Horor u našem susjedstvu: Muškarac zatvoren na psihijatriji pokušao ubiti drugog pacijenta

Pacijent jedne psihijatrijske ustanove u mađarskom Szegedu uhićen je nakon što je pokušao ubiti drugog pacijenta. Nanio mu je teške ozljede, a u tijeku je istraga zbog pokušaja ubojstva.

Incident se dogodio u četvrtak, kasno poslijepodne, na jednom od odjela Psihijatrijske klinike Sveučilišta u Szegedu, piše Daily News Hungary.

Policija je ubrzo nakon nasilnog napada stigla na mjesto događaja i privela osumnjičenog.

Pokušao ga zadaviti

Prema lokalnim medijima, napadač je pokušao zadaviti drugog pacijenta, koji je potom prevezen u bolnicu.

Ustanova je ubrzo nakon incidenta izdala priopćenje u kojem su naglasili da su se za oba pacijenta brinuli 's velikom pažnjom', u skladu s nacionalnim i međunarodnim smjernicama.

Prema navodima ustanove, interni lanac obavještavanja funkcionirao je ispravno. Ističu i da ovaj incident ne pokazuje nemar od strane osoblja klinika, kazavši da su se cijelo vrijeme poštivali medicinski i profesionalni protokoli.

Policija i dalje nije objavila detalje o stanju žrtve ili motivima napada.

