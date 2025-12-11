Policija pojurila na Biokovo zbog dojave o pokušaju ubojstva: On se samo šalio

Makarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (53) zbog izazivanja lažne uzbune.

Naime, u ponedjeljak 1. prosinca oko 17.30, policija je zaprimila dojavu anonimne osobe koja je tvrdila da ga više muškaraca želi ubiti u restoranu u Parku prirode Biokovo.

Zbog ozbiljnosti situacije, na teren su odmah upućene sve policijske ophodnje.

Dojava bila lažna

Kada je policija došla na teren i obavila razgovore sa svim osobama koje su se tamo nalazile, pregledali su cijeli restoran, ali i park prirode. Utvrđeno je da je dojava bila lažna i da nije bilo potrebe za intervencijom.

"S obzirom na postojanje osnovane sumnje da je nepoznata osoba lažno obavijestila policiju da je u tijeku događaj koji zahtjeva žurno djelovanje policije, inicirano je kriminalističko istraživanje", kazali su iz policije.

Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Lažna uzbuna, protiv muškarca (53) bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

