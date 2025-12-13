Osvojio 10 milijuna na lotu pa sve izgubio: Ulagao je i po Hrvatskoj, a ovako je točno propao

Bruno Caloone, bankarski službenik iz Francuske, iskusio je životni uspon iz snova: sa svojih 35. godina osvojio je 10 milijuna eura na lotu i postao multimilijunaš. Danas, u 65. godini, nalazi se na samom dnu - živi u socijalnom stanu.

Kada je osvojio loto, Caloone je punio sve lokalne naslovnice, a prema pisanju medija, novac je dijelio velikodušno. Kao zaljubljenik u konjički sport, izgradio si je štalu s 14 konja, piše Fenix.

'Bio sam neiskusan'

Caloone je pokušao pomoći i jednom financijski posrnulom veletrgovcu mesom kako ne bi morao otpustiti 50 radnika pa je kupio udjele u firmi. No, tvrtku nije uspio spasiti. Prema riječima njegova odvjetnika, polovicu dobitka s lota uložio je u poduzeće – i na kraju su milijuni nestali.

"Bio sam neiskusan, ali okružen sposobnim ljudima", objašnjava Caloone i dodaje da svoj bankrot ne doživljava kao neuspjeh.

"Još uvijek srećem bivše zaposlenike koji mi kažu: ‘Dobar dan, šefe’, i to me veseli“, dodaje Caloone.

Osim propasti firme koja se bavila mesom, propala mu je i pekarnica u Hrvatskoj te kiosk s novinama i duhanskim proizvodima u Francuskoj. Nakon što se 2012. godine razveo, bio je primoran prodati svoju kuću, zbog čega danas živi u socijalnom stanu.

Unatoč svemu, tvrdi da je zadovoljan sa svojim životom kakav jest i poručuje "Nije sramota živjeti u socijalnom stanu".

