Francuska odnijela pobjedu na Dječjem Eurosongu, evo na kojem mjestu je završila Hrvatska

Na 23. izdanju Dječjeg Eurosonga, koje se ove godine održalo u Tbilisiju u Gruziji, pobjednica natjecanja je simpatična Lou Deleuze iz Francuske koja je danas slavila s pjesmom 'Ce Monde'.

Hrvatski predstavnik, Marino Vrgoč, nastupio je s pjesmom ''Snovi'', koja je oduševila publiku širom Europe, a prema glasovima publike i stručnog žirija osvojio je 14. mjesto.

Inače, ovaj nastup označava povratak Hrvatske na Dječji Eurosong nakon čak 11 godina. Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovalo je 18 zemalja, a slogan je bio ''United by Music'' (Ujedinjeni glazbom) koji naglašava snagu zajedničkog glazbenog iskustva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Natjecanje je okupilo pjevače i pjevačice u dobi od 9 do 14 godina, koji su na pozornicu donijeli svoje pjesme s porukama ljubavi, nade i prijateljstva.

Podsjetimo, Hrvatska je bila jedna od prvih zemalja koja je ostvarila povijesni uspjeh. Dino Jelusić (33), pjevač i glazbenik, pobijedio je 2003. godine s pjesmom Ti si moja prva ljubav, čime je otvorio vrata budućim generacijama mladih izvođača.

POGLEDAJTE VIDEO: Damir Urban za Direkt iskreno o Hrvatskom sudjelovanju na Eurosongu