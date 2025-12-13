FREEMAIL
BRAVO /

Francuska odnijela pobjedu na Dječjem Eurosongu, evo na kojem mjestu je završila Hrvatska

Francuska odnijela pobjedu na Dječjem Eurosongu, evo na kojem mjestu je završila Hrvatska
Foto: Junior Eurovision Song Contest/youtubescreenshot

Hrvatska je dala 12 bodova Francuskoj

13.12.2025.
19:19
Hot.hr
Junior Eurovision Song Contest/youtubescreenshot
Na 23. izdanju Dječjeg Eurosonga, koje se ove godine održalo u Tbilisiju u Gruziji, pobjednica natjecanja je simpatična Lou Deleuze iz Francuske koja je danas slavila s pjesmom 'Ce Monde'. 

Hrvatski predstavnik, Marino Vrgoč, nastupio je s pjesmom ''Snovi'', koja je oduševila publiku širom Europe, a prema glasovima publike i stručnog žirija osvojio je 14. mjesto. 

Inače, ovaj nastup označava povratak Hrvatske na Dječji Eurosong nakon čak 11 godina. Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovalo je 18 zemalja, a slogan je bio ''United by Music'' (Ujedinjeni glazbom) koji naglašava snagu zajedničkog glazbenog iskustva.

Natjecanje je okupilo pjevače i pjevačice u dobi od 9 do 14 godina, koji su na pozornicu donijeli svoje pjesme s porukama ljubavi, nade i prijateljstva.

Podsjetimo, Hrvatska je bila jedna od prvih zemalja koja je ostvarila povijesni uspjeh. Dino Jelusić (33), pjevač i glazbenik, pobijedio je 2003. godine s pjesmom Ti si moja prva ljubav, čime je otvorio vrata budućim generacijama mladih izvođača.

