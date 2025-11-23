Muškarac iz BiH priznao prolaznicima: 'Učinio sam nešto strašno svojoj supruzi!'

Policija u Antwerpenu je uhitila muškarca (46) iz Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je ubio svoju suprugu u jednom hotelu.

Prema pisanju belgijskih medija, sinoć oko 23.30 prolaznici su u blizini hotela Leonardo primijetili dezorijentiranog muškarca koji im je rekao da pozovu policiju jer je “učinio nešto strašno svojoj supruzi”, piše Večernji.ba.

Glasnogovornik tužilaštva, Kristof Aerts, potvrdio je da je muškarac prišao prolaznicima i zamolio ih da pozovu policiju zato što je učinio nešto strašno svojoj supruzi. Ubrzo su u hotel pristigle sve hitne službe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Reanimacija je odmah započeta, ali, nažalost, nije uspjela. Žrtva je preminula", kazao je Aerts.

Par imao bračne probleme

Par je u braku posljednjih nekoliko godina, a prema nekim navodima, u posljednje vrijeme su imali bračne probleme.

Još nije poznato što se točno dogodilo u hotelskoj sobi, a osumnjičenom muškarcu je određen pritvor. Sljedeći tjedan bit će izveden pred sudsko vijeće, koje će odlučiti o nastavku njegovog pritvora.

Točan uzrok smrti još nije poznat, a detalji će biti poznati po završetku obdukcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio suprugu, tijelo bacio u šumu pa sebi presudio: Na papiriću ostavio smjernice do tijela