U dolini Panjshir se, pod vodstvom potpredsjednika pale afganistanske vlade Amrullaha Saleha i sina pokojnog zapovjednika Massouda priprema otpor talibanima, rekao je u četvrtak ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, pozvavši na pregovore o novoj vladi u Afganistanu.

"Talibani ne drže pod kontrolom čitavo područje Afganistana. Stižu nam informacije o situaciji u dolini Panjshir. Ondje su koncentrirane snage pokreta otpora potpredsjednika Saleha i Ahmada Massouda", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare održanoj u Moskvi.

Dolina Panjshir je središte otpora i etničko tadžikistansko uporište sjeveroistočno od Kabula. Ahmad Massoud, mjesni vođa Nacionalne fronte otpora Afganistana, pozvao je Zapad da pruži potporu i oružje u borbi protiv talibana.

Spremni se suočiti s talibanima

U kolumni koju je u srijedu objavio Washington Post, Massoud tvrdi da su mu se u Pandjshiru pridružili vojnici afganistanske vojske "zgroženi predajom svojih zapovjednika", kao i bivši pripadnici afganistanskih specijalnih snaga. "No nama treba više oružja, više streljiva, više opreme", ističe Massoud, uvjeravajući da talibani predstavljaju prijetnju i izvan Afganistana.

"Pod kontrolom talibana, Afganistan će nesumnjivo postati baza radikalnoga islamističkog terorizma…, a ovdje će se ponovno izmišljati zavjere protiv demokracija", napisao je. "Toliko smo se dugo borili za otvoreno društvo, društvo u kojem bi djevojke mogle postati liječnice, naš tisak mogao je slobodno izvještavati, naši mladi ljudi mogli su plesati i slušati glazbu ili prisustvovati nogometnim utakmicama na stadionima koje su nekoć koristili talibani za javna pogubljenja - a uskoro bi se to moglo ponoviti".

"Amerika još uvijek može biti velik arsenal za demokraciju podupirući mudžahedine koji su ponovno spremni suočiti se s talibanima", napisao je Massoud. Massoud je sin Ahmada Shaha Massouda, vođe otpora talibanima kojega su 2001. ubili članovi Al-Qaide.

Imaju samo jurišno oružje

Dolina Panjshir nalazi se sjeveroistočno od Kabula i poznato je mjesto pokreta otpora protiv talibana. Niti tijekom prve vladavine, nisu mogli zauzeti tih pet posto teritorija. Upravo je iz te regije 2001. počela američka invazija na Afganistan. Ondje su sada Tadžici, Uzbeci i Hazari formirali Sjeverni savez.

No, za razliku od prije, vođe sad ne kontroliraju teritorij, koji im treba za opskrbne linije do sjeverne granice Afganistana. No, izgleda da imaju podršku međunarodne zajednice. Washington Post piše kako se procjenjuje da se u Panjshiru krije oko 2000 do 2500 boraca, koji imaju malo više od jurišnog oružja. Massoud je naveo da imaju oružje svih ljudi koji su se u posljednja 72 sata odazvali njegovu pozivu te da je okupio vojnike čiji su se zapovjednici predali talibanima.

'Posljednji bastion afganistanske slobode'

"Ako talibanski vojskovođe krenu u napad, naravno da će se suočiti s našim upornim otporom. Zastava Nacionalnog fronta otpora vijorit će se nad svakim položajem koji pokušaju zauzeti, kao što se zastava Nacionalnog ujedinjenog fronta vijorila prije 20 godina. Ipak znamo da naše vojne snage i logistika neće biti dovoljne. Brzo će se iscrpiti ako naši prijatelji na Zapadu ne pronađu način da nas opskrbe bez odlaganja", napisao je Massoud.

Ipak, smatra da to neće biti dovoljno da se talibane makne s vlasti. No, do pomoći međunarodne zajednice, pružat će otpor talibanima. "Bez obzira na to što se dogodi, moji borci, mudžahedini i ja, branit ćemo Panjshir kao posljednji bastion afganistanske slobode. Naš moral je netaknut. Iz iskustva znamo što nas čeka", zaključio je Massoud.