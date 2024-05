Dok se zračne luke natječu za titulu 'najbolje zračne luke na svijetu', jedna se zračna luka fokusira na drugačiji superlativ.

Naime, u japanskoj međunarodnoj zračnoj luci Kansai (KIX) u Izumisanu već trideset godina poslovanja, nije se izgubila niti jedna torba ili kofer. Važno je naglasiti da imaju najmanje 20-30 milijuna putnika svake godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U priopćenju za javnost, sedma po veličini japanska zračna luka, smještena u prefekturi Osaka, rekla je da niti jedan komad putničke prtljage nije izgubljen od otvaranja u rujnu 1994. godine. U isto vrijeme, Skytrax, britanska web stranica za rangiranje, Kansai je prepoznala kao zračnu luka s najboljim rukovanjem prtljagom na svijetu, piše Fenix Magazin.

Osim kašnjenja i otkazanih letova, nedostatak osoblja također dovodi do 'kaosa s koferima'. Toga u Izumisanu kao da nema. A

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A osoblje zračne luke u KIX-u ne smatra neobičnim pažljivo rukovanje putničkom prtljagom.

"Ne osjećamo se kao da smo učinili nešto posebno", rekao je za CNN Kenji Takanishi, službenik za odnose s javnošću u međunarodnoj zračnoj luci Kansai.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Radili smo kao i obično. Mi samo obavljamo svoj svakodnevni posao i po tome smo prepoznati.”

A pažljivi zaposlenici zračne luke sigurni su: ako se komad prtljage izgubi na putu do ili od KIX-a, to može biti samo greška dotičnog zračnog prijevoznika, a ne same zračne luke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ova zračna luka ove je godine rangirana kao 18. najbolja zračna luka na svijetu – iza svojih susjeda u Tokiju, Narite (peta) i Haneda (četvrta).

POGLEDAJTE VIDEO: Splitska zračna luka ima novo ime, mišljenja su podijeljena:'Koga briga, avioni će ionako letjeti'