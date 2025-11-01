Monstruozan zločin u susjedstvu: Satima silovali djevojku (18), a poznanik igrao igrice

Monstruozan zločin dogodio se u mađarskom Segedinu gdje su trojica muškaraca satima silovala djevojku (18).

"Ponestalo je riječi", stoji u potresnoj objavi mađarskog Državnog tajništva za provedbu zakona o brutalnom zločinu koji je šokirao regiju.

Djevojka je 21. listopada sa svojim poznanikom bila na glavnom gradskom trgu kada su joj prišli V. Žolt Janoš (19), D. Atila (37) i J. Viktor (40) i oboje ih odveli u svoj stan, piše Kurir.

"Trojica su na mladoj ženi iživljavala svoje najprimitivnije nagone", navodi se u izvještaju.

Poznanik djevojke sve snimao

Nakon zločina, osumnjičeni su djevojci nastavili slati poruke, a jedan od njih joj je napisao da se 'ne brine' zbog moguće trudnoće, iako niti jedan od njih nije koristio zaštitu.

Posebno je šokantna uloga poznanika djevojke koji je priznao da je cijelo vrijeme bio prisutan te da se bojao pomoći djevojci. Rekao je i da je tijekom zlostavljanja igrao igrice na računalu i mobitelom snimao zločin.

Policija je nakon prijave provela brzu istragu i u samo 24sata identificirala i uhitila svu trojicu osumnjičenih.

