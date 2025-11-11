Monstruozan raketni napad na ključnu rusku luku: Širi se snimka ogromne eksplozije

Društvenim mrežama se širi snimka trenutka kada je ogromna eksplozija potresla glavnu rusku naftnu luku nakon "monstruoznog" raketnog napada iz Ukrajine. Ruski lučki grad Tuapse na Crnom moru potresle su eksplozije nakon što je Ukrajina navodno koristila svoju novu domaću raketu dugog dometa Flamingo, piše The Sun.

Pogođena luka ključna je za ruski izvoz nafte, koju Moskva koristi za financiranje rata protiv Ukrajine. Ranije su se pojavila izvješća da je brod, moguće tanker za naftu, u plamenu nakon još jednog ukrajinskog napada.

U početku se vjerovalo da su napad na Tuapse izveli novi morski dronovi Kijeva. No ruski kanali pretpostavljaju da je novi korišten ukrajinski Flamingo Volodimira Zelenskog.

💥 Russia: Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile with a 1 ton warhead struck the Port of Tuapse on the Black Sea coast in Krasnodar region.

Key hub for Russian oil export. pic.twitter.com/OLlDw82FuV — Igor Sushko (@igorsushko) November 10, 2025

Telegram kanal For Freedom izjavio je da eksplozija ukazuje na to da je "nešto ružičasto" detoniralo blizu ključnog izvoznog mola u crnomorskoj luci.

Oil refineries across Russia continue to explode.



Saratov Refinery, processing 140,000 barrels/day of crude oil. pic.twitter.com/6fH66rHtE0 — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 11, 2025

Daljnji dokaz napada Flamingom divovski je krater navodno uzrokovan projektilom koji je promašio metu i udario u plažu. Krater je "očito ostavila vrlo teška municija, a ne obična kamikaza dron", izvijestio je ruski medijski kanal.

Saratov, Russia ❗

🛸🧚‍♂️💥 Reportly, the Saratov oil refinery is burning after an air attack. According to local media, there are two fire outbreaks, however, no precise information is given about the location. pic.twitter.com/O7RvzBIQ3R — LX (@LXSummer1) November 11, 2025

Udarni valovi od eksplozija također su oštetili imovinu na obali. U operaciji su sudjelovala najmanje četiri bespilotna broda natovarena eksplozivom, ali Rusija tvrdi da ih je uništila.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Napadnuta i rafnijerija nafte u Saratovu

Prema lokalnim Telegram kanalima koji su podijelili snimke eksplozija, rafinerija nafte u Saratovu u Rusiji navodno je napadnuta tijekom noći 11. studenog, prenosi The Kyiv Independent.

Guverner Saratova Roman Busargin rekao je na Telegramu da su dronovi oštetili civilnu infrastrukturu, ali nije potvrdio je li sama rafinerija pogođena. Ruski mediji izvijestili su da je regionalna zračna luka privremeno uvela ograničenja letenja.

Ukrajinska vojska nije komentirala navodni napad. Rafinerija nafte u Saratovu proizvodi više od 20 vrsta naftnih derivata, uključujući benzin, dizel, loživo ulje i bitumen. Prema podacima Glavnog stožera Ukrajine, 2023. godine postrojenje je preradilo oko 4,8 milijuna metričkih tona sirove nafte.

Saratov je glavno industrijsko središte smješteno otprilike 150 kilometara od granice s Kazahstanom i oko 600 kilometara istočno od ukrajinske linije fronta.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati rekli što misle o Trumpovoj borbi za mir u Ukrajini: