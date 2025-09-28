Monstrum koji je ubio baku i djeda uhićen dok je doručkovao: Otkrio motiv zločina

Miloš M. (39) iz Srbije, kojeg se sumnjiči za brutalno ubojstvo vlastitog djeda Momčila (79) i bake Živadinke (76), uhićen je u nedjelju ujutro na području Smederevske Palanke.

Kurir.rs doznaje da je nakon krvavog zločina otišao na sajam u Smederevsku Palanku.

"Uhićen je dok je doručkovao, a pronađen je i automobil kojim je pobjegao. Nije pružao otpor, a navodno je izjavio da baku i djeda nije ubio zbog novca, nego zbog narušenih obiteljskih odnosa", istaknuo je izvor.

Jezivi prizori

Podsjetimo, tijela bračnog para u njihovoj obiteljskoj kući u petak ujutro pronašao je zet, a prizori su bili stravični. "Čovjek nije mogao ući u kuću pa je zvao policiju. Zajedno su ušli i zatekli jeziv prizor. Krvi je bilo na sve strane. Čuli smo da je unuk uzeo nož i izbo baku i djeda", rekli su mještani.

"Zvjerski ih je ubio, jadni ljudi. Navodno je nakon zločina uzeo djedov auto i pobjegao, tko zna gdje je sada", rekli su mještani o osumnjičenom Milošu.

POGLEDAJTE VIDEO: Roditelji, pazite! Djeca ne stradavaju kao pješaci, nego u vašim automobilima