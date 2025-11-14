Mladić (22) se bori za život nakon što je progutao cijeli hamburger - bez žvakanja

Mladić (22), čije ime nije objavljeno, bori se za život u grčkoj bolnici Gennimatas u Koropiju nakon što je progutao cijeli hamburger "iz šale" na ručku s prijateljima. Na respiratoru je u kritičnom stanju dok ga liječnici pokušavaju stabilizirati zbog značajne štete koju su pretrpjeli njegovi vitalni organi, piše Daily Mail.

Prijatelj, koji je bio s njim u vrijeme incidenta, ispričao je da je počeo paničariti prije nego što se srušio na tlo.

"Imao je nešto poput napada panike. Ustao je i potrčao malo dalje, mislili smo da će to ispljunuti i nismo htjeli stvarati kaos pred drugima. Nije to učinio. Vratio se, a zatim ponovno otišao ispljunuti to. Pomislili smo: 'U redu, sad dolazi.' Ni to se nije dogodilo", rekao je lokalnim medijima. Kada se opet počeo vraćati, shvatili su da nešto nije u redu.

"Trenutak kada smo shvatili da nešto nije u redu bio je kada je udarao leđima o stup, vjerojatno pokušavajući to ispljunuti ili nešto slično", opisao je. Tvrdi da prijatelj nije gurnuo cijeli hamburger u usta zbog izazova.

Ako i preživi...

"Možemo to nazvati šalom", dodao je. Dvije minute mladić nije disao zbog čega se strahuje kakve posljedice će to ostaviti na njegov mozak ako preživi.

"Može ga spasiti samo čudo, u vrlo je kritičnom stanju", objasnio je Michalis Giannakos, predsjednik Panhelenske federacije javnih bolničkih radnika.

Giannakos je također doveo u pitanje kako je moguće da mlada osoba proguta cijeli hamburger bez žvakanja.

"Čak i ako je primio prvu pomoć, potrebna je liječnička intervencija jer kada mozak ostane bez kisika, nastaje nepopravljiva šteta", rekao je.

Glasnogovornica policije Konstantina Dimoglidou rekla je da će vlasti tražiti snimke iz restorana kako bi utvrdile je li ga netko potaknuo na opasni čin.

Bivša predsjednica Udruge liječnika bolnica Atena-Pirej (EINAP), Matina Pagoni, rekla je:

"Ovo su tragične okolnosti. 22-godišnji mladić koji je otišao u Koropi samo da se zabavi sada je intubiran i u izuzetno kritičnom stanju, s vrlo ozbiljnim problemima koji utječu na njegov mozak, bubrege i sve organe", rekla je.

