Mladi policajac pronađen mrtav u prirodnom rezervatu: 'Ovo je strašan šok'

Nestali policajac Charlie Mitchell (26) iz Ujedinjenog Kraljevstva u nedjelju je pronađen mrtav u prirodnom rezervatu u St Aidan u Leedsu, izvijestio je The Sun.

Nestao je iz svojeg doma u Leedsu u subotu navečer, a policija je tada izjavila da postoji zabrinutost za "njegovu dobrobit". Policajci su pretraživali rezervat kada su oko 17.30 sati u nedjelju pronašli tijelo.

BREAKING: 26-Year-Old West Yorkshire Police Officer Charlie Mitchell Found Dead



A serving West Yorkshire Police officer, who was reported missing, has been found dead.



Charlie Mitchell, aged 26, was off duty when he was reported missing from home in Leeds on Saturday night,… pic.twitter.com/YyuVUq3ijm