Mlada radnica šamarala i nogom tukla djecu, prikazane mučne snimke: Bizarno se branila na sudu

Poljakinja Roksana Lecka (22) u ponedjeljak je proglašena krivom za napad na 21 malo dijete dok je radila u vrtiću u jugozapadnom Londonu.

Priznala je krivnju za sedam kaznenih djela okrutnosti prema djeci, među njima udaranje dječaka u lice i šamaranje djevojčice. Jedno dijete više puta udarila je nogom u lice, a tukla je i bebu nakon što ju je izvukla iz krevetića. Pravdala se bizarnom tvrdnjom i kazala da je bila neispavana jer je noć ranije pušila travu sa svojim dečkom.

Negirala je 17 drugih sličnih optužbi, no porota ju je jednoglasno proglasila krivom. Roditelji su plakali dok su se čitale presude, a čak je i Lecka briznula u plač dok su je odvodili u ćeliju, javlja Daily Mail.

Na suđenju su također prikazane i snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako 22-godišnjakinja više puta udara dječaka u lice. Prikazano je i kako štipa nogu, leđa i pazuh uplakane djevojčice, kao i isječak u kojem štipa lice druge djevojčice i hvata je za kosu. Na sudu se također doznalo da je Lecka gledala uokolo kako bi se uvjerila da drugi zaposlenici ne vide kako se iživljava nad djecom.

