POSJETILI SMO JUG ITALIJE / Mislite da je Zagreb gori od Napulja? Ovako izgledaju ulice talijanskog grada: Madraci, stolice, tepisi, kupus i smeće na sve strane

Zagreb se prošlog tjedna pretvorio u prijestolnicu smeća, a mnogi su ga odmah usporedili s talijanskim Napuljom koji je poznat po smeću na ulicama. Neki su čak i govorili kako je Zagreb gori od Napulja, ali odmah moram reći kako to nije istina. Posjetila sam ovaj grad na jugu Italije i (ne)ugodno se iznenadila. Prvo, Napulj je definitivno gori od Zagreba, što se smeća tiče. Zamislite da hodate Ilicom i pronađete madrac, strgane stolice, tepihe, kupus i tako dalje. Upravo tako izgleda Napulj. Ali ne samo "nebitne" sporedne ulice, već i sami centar grada. S druge strane, imaju iznimno uske ulice i poseban štih koji se u Zagrebu nikada neće iskusiti. Skuteri prolaze uskim, strmim ulicama, a nijedan automobil koji sam vidjela nije bio čitav - ili je uništena hauba ili nema retrovizora ili je uništen stražnji dio. Odjeća se suši na štriku na ulicama i bilo tko bi to mogao ukrasti, ali nije to Balkan da se takve stvari događaju. U galeriji vam donosimo ulice Napulja, a pritom i sami možete vidjeti kako Zagreb definitivno nije gori od Napulja, a i daleko je od toga da to i postane.