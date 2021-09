U nedjelju su u Njemačkoj održani gotovo pa povijesni nacionalni izbori. Iako je poznato da odlazi dugogodišnja njemačka kancelarka Angela Merkel, i dalje nije poznato tko je nasljeđuje.

Njemački socijaldemokrati (SPD) i njihov kandidat Olaf Scholz tijesno su pobijedili konzervativni blok CDU/CSU i Armina Lascheata.

Za RTL Direkt, njemačke izbore je komentirao, Miro Kovač, diplomat iz HDZ-a, čija su sestrinska stranka njemački demokršćani – CDU/CSU. Kovač je na početku kazao da je očekivao gubitke za DCU. "Mnogi su očekivali ipak još mogućnost da na zadnjim metrima prestignu SPD, ali očito su presudili dopisni glasovi. 40 posto ljudi glasovalo je dopisno i oni su glasali ranije", kazao je.

Velika izlaznost

Pojasnio je zatim da je dopisno glasovanje uobičajeno u Njemačkoj te da je na posljednjim izborima bilo 30 posto onih koji su glasali na taj način, a ove je godine, zbog pandemija koronavirusa, taj postotak i viši - 40 posto. Izlaznost u Njemačkoj je 77 posto, gotovo neusporediva s izlaznošću u Hrvatskoj,

"Očito su ti ljudi koji su prije glasovali bili pod dojmom krize unutar CDU-a i na relaciji CEDU-CSU, ove stranke iz Bavarske koja je sestrinska stranka CDU-a i ovoga hajpa koji se stvorio oko kandidata SPD-a pa su glasovali više za SPD. Moje uvjerenje je da su dopisni glasovi bili presudni za ovu tijesnu, ali ipak pobjedu SPD-a", smatra Kovač.

Govorio je potom o mogućoj koaliciji. "U ovom slučaju imamo samo tri mogućnosti koje su realne, jedna mogućnost je koalicija liberala, zelenih sa SPD-om, druga mogućnost je liberali i zeleni s CDU-om i CSU-om ili pak velika koalicija, ona je samo moguća ako bi predsjednik stranke odstupio i rekao čujte ja priznajem poraz, neću moć sastaviti Vladu i prepuštam stranci koja je pobijedila da sastavi Vladu iako je u Njemačkoj tri puta je drugoplasirani sastavio Vladu,'69. godine, '76. i '80", kazao je Kovač.

Govoreći o ovom velikom uspjehu SPD-a, Kovač je kazao da se radi o dva razloga za pobjedu.

"Unutar tabora CDU/CSU bio je nered, bilo je prepucavanja za vrijeme kampanje na relaciji München-Berlin. Očito je scenarij napisan za glavnog kandidata SPD-a, Scholza, bio savršen. Dobar scenarij, dobar kandidat. Nije previše lijevo, kopirao je Merkel. Preko milijun glasača CDU-a je prešlo SPD-u", kazao je.

'Svaka stranka će se boriti za jaku ekonomiju'

O tome što će vjerojatna koalicija SPD-a, liberala i Zelenih donijeti ekonomskoj politici, Kovač je kazao da će se "svaka njemačka stranka će se boriti za jaku njemačku ekonomiju". "Njemačka je treći najveći izvoznik na svijetu. I svaka će ili lijeva ili zelena ili CDU će se boriti za jaku ekonomiju.

Pitanje je na koji način to napraviti s ovim novim idejama da se prijeđe na klimatski neutralnu ekonomiju, da se maknu fosili izvori energije. To će biti veliki zadatak. To će biti skupa i liberali će biti ti koji će htjeti da to sve bude pametno osmišljeno", smatra Kovač.

'Za Srbiju nema EU dok ne krenu razmišljati moderno'

Upitan hoće li se lijeva koalicija baviti Balkanom, Kovač je rekao da se u izbornoj kampanji malo govorilo o vanjskoj politici.

"Ali ja sam osobno pročitao programe stranaka, CDU kaže najprije produbljenje, a tek onda proširenje. Ne govori se o proširenju zapadni Balkan, govori se o inteziviranju povezanosti zemalja na Balkanu s EU, ali ne govori se o proširenju. SPD govori samo o integraciji, ne govori se kada. FDP ne spominje proširenje, jedini koji spominju proširenje su Zeleni. Koji se zalažu za građansku Bosnu i Hercegovinu u kojoj svi građani imaju jednaka prava", rekao je.

Na kraju je, govoreći o Srbiji, poručio da "sve dok se susjedi bave 'srpskim svijetom', granicama na Kosovu, razmišljaju na način da se žele proširiti, a ne budu počeli razmišljati moderno da treba razvijati svoju ekonomiju, graditi dobrosusjedske odnose...nema Europske unije". "Pozivam ih da promijene narativ", poručio je.