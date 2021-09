Praznik kojim se obilježava proboj Solunskog fronta tijekom Prvoga svjetskog rata u Vučićevoj Srbiji nazvan je Danom srpskog jedinstva. Svi Srbi u regiji i svijetu pozvani su da izvjese nacionalnu zastavu na svojem domu. Veliko finale priče otvorio je Vučićev megafon, Aleksandar Vulin, poručivši kako je zadatak ove generacije srbijanskih političara stvaranje tzv. srpskog svijeta, tj. ujedinjenje Srba gdje god živjeli. Ako zatreba, kaže Vulin, branit će ih i vojno.

"Svi oni koji se skrivaju iza te nove verzije Velike Srbije jesu ljudi koji su već branili Srbe u 90-ima. Ondje gdje su ih branili, Srba više nema. Ili su poubijani ili su morali bježati. Nema Srba u Kninu, gdje ih je branio Vulin, ali i Vučić, i Dačić, i njihovi šefovi Šešelj i Milošević i slični. Nema ih niti u Sarajevu onoliko koliko ih je bilo. U Mostaru ih nema uopće, kao ni igdje po Kosovu. Prema tome, ja tu ekipu molim da više ne brani Srbe igdje", rekao je Zoran Živković, čelnik Nove stranke, bivši srbijanski premijer, piše HRT.

Duh Načertanija iz 19. stoljeća

Jedni su odmah posegnuli u povijest i u srpskom svijetu prepoznali velikosrpski duh Garašaninovih Načertanija iz sredine 19. stoljeća. Drugi tvrde da Vučić kopira model ruskog svijeta, koji definira postsovjetsko područje ruske geopolitičke sfere.

"Srpsko ujedinjenje sasvim je legitimna i legalna ideja. Moj je stav, kao profesionalnog povjesničara i srpskog rodoljuba, kako je riječ o superiornoj ideji. Na postjugoslavenskom prostoru treba pronaći pravedna rješenja", rekao je Aleksandar Raković, povjesničar u Institutu za noviju povijest Srbije.

Kulturno ili državno povezivanje?

Povjesničara Aleksandra Rakovića smatraju ideologom srpskog svijeta. On kaže kako je sintagma nastala još u 19. stoljeću te da je on počeo o njoj govoriti još 2013., a pisati 2015. Sredinom prošle godine termin je objasnio u dnevnom listu Politika.

"Ako bih protumačio Vučićev model srpskog svijeta, bila bi riječ o kulturnom povezivanju. Za razliku od Vulinovog, koji je jasno definiran kao državno povezivanje. Dakle, srpski svijet nije koncept koji je jednoznačan ili striktan", rekao je Aleksandar Raković.

Ujedinjeno 60 posto bivše Jugoslavije

Kada je riječ o državnom povezivanju, u zamišljenoj federaciji bile bi Srbija, Crna Gora, Republika Srpska i najmanje sjever Kosova. Možda i Sjeverna Makedonija, u nekom asimetričnom obliku. Teritorijalno, bilo bi ujedinjeno 60 posto teritorija bivše Jugoslavije.

"Crnu Goru smatramo povijesnom državom srpskog naroda, ona je to bila tijekom svog postojanja. I kod samih Crnogoraca u ključnom povijesnom trenutku jedino pitanje bilo je hoće li Crna Gora biti dio Srbije, a što je zagovarao Petar II. Petrović Njegoš, crnogorski mitropolit i srpski ideolog. I on je govorio o Srbiji od Dunava do mora", izjavio je povjesničar Raković.

"Bilo kakav pokušaj ujedinjavanja Srbije i Republike Srpske i rušenja BiH ne bi dobro završio. Čak ne mislim da bi bilo nekog rata ili eskalacije nasilja. Ako bi se Srbija i Republika Srpska pokušale ujediniti, našle bi se u teškoj izolaciji. Ne vjerujem da bi se u današnjem svijetu dugo mogli održati režimi koji bi se poigrali s tom vrstom vatre", rekao je Filip Švarm, glavni i odgovorni urednik tjednika Vreme.

Ideolozi Vučićeve Srbije smatraju da će zemlja zatvoriti tzv. srpsko pitanje tek nakon svojevrsnog srpskog oslobođenja i državnog ujedinjenja, a ne ulaska u euroatlantske integracije, na čemu se zapravo radi s figom u džepu, piše HRT.