Ministri obrane EU-a stižu u Bruxelles, glavna tema? Pomoć Ukrajini

Ministri obrane zemalja članica Europske unije se u ponedjeljak sastaju u Bruxellesu kako bi raspravili o podršci za Ukrajinu i jačanju europskih obrambenih sposobnosti.

Očekuje se da će se ministrima pridružiti ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte radi razgovora o najhitnijim potrebama Kijeva u obranu protiv Rusije te daljnjoj financijskoj i vojnoj potpori.

Ministri EU-a također namjeravaju raspravljati o trenutnim naporima za jačanje obrambenih sposobnosti bloka nakon što je proteklih mjeseci pokrenuto nekoliko inicijativa.

Inicijative uključuju niz velikih projekata ponovnog naoružavanja koje je u listopadu predložila Europska komisija u područjima zaštite granica, obrane od bespilotnih letjelica, protuzračne obrane i svemira radi jačanja europskih vojnih kapaciteta i odvraćanja Rusije.

Do sastanka dolazi dan nakon isteka roka do kojeg su zemlje članice Unije zainteresirane za zajmove u sklopu 150 milijardi eura vrijednog obrambenog programa (SAFE) trebale predati detaljne planove o tome kako namjeravaju potrošiti sredstva.

Devetnaest od 27 država članica je prvotno iskazalo zanimanje za sudjelovanjem u programu.

Prošlog tjedna, pregovori o britanskom priključivanju fondu su navodno propali zbog nesporazuma glede količine sredstava koju bi London trebao izdvojiti kako bi sudjelovao. Slični pregovori su održani i s Kanadom.

