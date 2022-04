RTL Direkt istražio je kako u bogatstvu stoje svjetski lideri. Iako službeno godišnje uprihodi nedovoljno za skupe satove koje nosi, Putinovo se bogatstvo navodno procjenjuje od 70 do 200 milijardi dolara. Istraživački tim Alekseja Navaljnog, glavnog kritičara Kremlja koji je u zatvoru, objavio je stotine fotografija ogromne vile na Crnom moru. Objavili su u videu: "Jedini pravi vlasnik poznate palače do danas je Vladimir Vladimirovič Putin. Na kraju, kad zavirite unutra, razumjet ćete zašto je predsjednik Rusije mentalno bolestan. On je opsjednut bogatstvom i luksuzom."

Aleksandar Musać, komunikacijski i politički konzultant, kaže: "Praksa pokazuje da su najuspješniji svjetski političari oni, koji su politiku shvatili kao borbu za moć. Zapad i Istok se ponešto razlikuju. Vi na Zapadu svakom političaru možete mapirati bogatstvo. Na Istoku je stvar malo drugačija, tamo vam bogatstvo direktno proizlazi iz moći, pa vi, primjerice, ne morate biti registrirani kao vlasnik ijednog plovila, ijedne vile, ali vam vas prijatelj tajkun ili mogul to ustupa.

Televizija, časopisi i nogometni klub, Silvija Berlusconija učinili su jednim od najbogatijih ljudi na svijetu. Bio je nekad i teži, a sad se procjenjuje da bivši premijer ima bogatstvo od 7 cijelih dvije milijarde dolara. "Još nisam imao priliku razgovarati s Trumpom. On je vrlo jedinstvena osoba. Svi ga napadaju, a on je poput vanzemaljaca za washingtonsku birokraciju", rekao je.

Među bogatijima je i Trump. Kada ga je blokirao Twitter, eto njega s njegovom društvenom mrežom koja mu je donijela još 430 milijuna dolara. Tako sad bivši predsjednik SAD-a vrijedi oko 3 milijarde dolara. "Imam mnogo bankovnih računa i svi su navedeni i posvuda su. Mislim, ja sam bio poslovni čovjek koji radi posao", rekao je. Posao koji radi vrijedi 375 puta više od onoga što ima 46. američki predsjednik Joe Biden. Dvije kuće vrijedne četiri milijuna dolara pa onda procjena da ima još toliko u gotovini i investicijama su 8 milijuna.

U politici nema zarade

Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova, kaže: "Najvažnije je što čovjek napravi na toj funckiji. Ljudi koji su bili, neću reći siromašni, ali koji su ušli iz nekih normalnih okolnosti u politiku. Imamo gospođu Thatcher, otac joj je bio vlasnik jednog manjeg dućana, gospođa Merkel je bila službenica. Radila je kao fizičarka, Schröder je došao iz siromašnih okolnosti i ušao u politiku, a Churchill je bio iz imućnije obitelji i ušao u politiku."

Bivša njemačka kancelarka je redala ministarske funkcije, pa funkciju predsjednice CDU-a i 15 godina kancelarskog staža i bogatstvo od 11 i pol milijuna dolara. "Tužna istina je da se može obogatiti za hrvatske uvjete, ne u nekim europskim ili američkim uvjetima. Hrvatska ima jednu neugodnu kombinaciju čimbenika ta je da je to društvo relativno male količine bogatstva i relativno niskih barijera za ulazak u politiku. To potječe različite prevarante poluprevarante i političke kvazi poduzetnike u natjecanju", rekao je Aleksandar Musić.

"Novaca u politici nema. Ako želite zarađivati novce, morate ići u gospodarstvo. U politici od svojih primanja možete živjeti korektno. Ja samo mogu pozvati mlade da se što više uključuju u politiku i da svojim znanjem i entuzijazmom promjene Hrvatsku na način da bude još efikasnija", rekao je Kovač.

Paladina težak 60 milijuna kuna?

Andrej Plenković radi za nešto više od 23.000 kuna, ima automobil iz 2011., ušteđevinu od 170.000 eura i nema kredit. I on, kao i predsjednik države imaju stanove u centru grada, a Zoran Milanović plaću od 26 674 kuna. Otplaćuje i ratu kredita 4500 kuna, milijun kuna ušteđevine: livadu, njivu i garažu. S druge strane, ovaj tjedan saznali smo da je ministar Ivan Paladina težak 60 milijuna kuna.