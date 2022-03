Sankcionirani oligarh potajno se viđa s Aleksandrom Korendyuk, poduzetnicom i TV zvijezdom koja se pojavila u ruskom showu You’re All P***ing Me Off.

Vlasnika Chelsea Abramovič (55), koji je jučer službeno diskvalificiran s mjesta direktora kluba od strane Premijer Lige, s mladom glumicom Korendyuk je povezala ruska kolumnistica showbiza, Bozhena Rynska.

Otkrila ih ruska novinarka

Rynska je prvo izvijestila da je Roman bio romantično povezan s Aleksandrom prošlog listopada, četiri mjeseca prije invazije na Ukrajinu.

Novinarka je rekla: “Nova djevojka Romana Abramoviča je vrlo zanimljiva. Početkom godine su krenule glasine da je srce oligarha osvojila Aleksandra Korendyuk. Ima vrlo malo podataka o djevojci, ali se priča da je osnivačica glazbenog instituta, također se okušala i kao glumica. Glumila je hostesu u dvije epizode moskovske serije."

Ukrajinsko podrijetlo Abramovičeve ljubavnice

Ruski mediji su izvijestili da je imala Aleksandra imala "zatvoren način života".

Regionalni stručnjaci su utvrdili da je njezino prezime povezano s ukrajinskim korijenima.

Izvor je dodao: “Ironično je da se Abramovič povezao s damom ukrajinskog porijekla baš kad je bio sankcioniran zbog rata i njegovih veza s Putinom. Lako je vidjeti što je on vidio u njoj, a ovo je očito veza koja traje do godinu dana.”

Ljubavnice ruskog oligarha

Roman se 2018. godine povezivao s ruskom balerinom Dianom Vishnevom (45), kada se prenosilo da je balerina osvojila njegovo srce.

Mediji su prenosili da Roman bio oduševljen njezinim plesnim nastupima te da je koristio svoj privatni Boeing 767-33AER kako bi letio u udaljeni Perm na Uralskim planinama samo da bi ju mogao gledati.

No, njegov glasnogovornik je odbacio tvrdnje o romansi s Vishnevom, koja je udana te je kasnije i rodila sina.

Romanove nekretnine

Abramovičeve kuće u Britaniji bi mogle biti zaplijenjene i korištene za smještaj ukrajinskih izbjeglica koje su pobjegle od rata.

Abramovič je vrijedio 9,4 milijarde funti (85 milijardi kuna) prije prošlotjednih oštrih sankcija od strane Vlade. Zamrznuli su mu imovinu, zabranili zaradu i zaustavili ga u prodaji Chelseaja, ostavljajući budućnost kluba u neizvjesnosti.

Abramovič ima desetke nekretnina u Velikoj Britaniji, Rusiji, SAD-u, Francuskoj i Izraelu.

Njegova najvrjednija nekretnina u Londonu je vila s 15 spavaćih soba u Kensingtonu, blizu ruskog veleposlanstva, vrijedna 150 milijuna funti (više od milijardu kuna).

Abramovič posjeduje i troetažni penthouse u Chelsea Waterfront Toweru, koji gleda na Stamford Bridge i koji ga je 2018. godine koštao 30 milijuna funti (oko 270 milijuna kuna).

Bivša žena i djeca u vilama

Kada se 2007. razveo od svoje druge supruge Irine Malandine, majke njegove petero djece, Abramovič je navodno na nju prenio tri nekretnine u West Sussexu i Londonu.

Smatra se da je jednu od njih, peterokatnicu Georgian, gradsku kuću na Chester Squareu u londonskoj Belgraviji, nedavno koristilo njegove dvoje djece.

Jedna od njegovih kćeri, Sofia (27) navodno koristi vilu u West Sussexu iz koje je objavila glamurozne blagdanske snimke.

Sankcije u tijeku

No, udoban život obitelji Abramovič u Velikoj Britaniji je sada ugrožen jer ministri sastavljaju planove za zaplijenu britanske imovine u vlasništvu oligarha povezanih s Putinom bez plaćanja odštete.

Izvori iz kabineta su rekli da je tajnik Michael Gove predložio smještaj ukrajinskih izbjeglica u raskošne domove, prenosi The Sun.