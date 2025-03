Dodik se uopće ne sekira! Nakon raspisivanja tjeralice za njim, on poručio: 'Vratit ću se...'

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je u četvrtak u Izraelu kako se planira vratiti u BiH sljedećeg tjedna , a raspisivanje međunarodne tjeralice za sobom nazvao je još jednom zloporabom pravosuđa radi ostvarenja političkih ciljeva.

"Nastavit ću sa svojima aktivnostima. Čekaju me još neke važne aktivnosti u nadolazećim danima za Republiku Srpsku i na miran način ću se vratiti u RS idućeg tjedna", izjavio je Dodik kako ga citira portal javnog servisa RTRS.

On je u Jeruzalemu sudjelovao na konferenciji posvećenoj borbi protiv antisemitizma koju je organiziralo izraelsko ministarstvo dijaspore.

Kako je prešao granicu?

Dodik je u Izrael otputovao u utorak iz Beograda, a okolnosti pod kojima je prešao granicu unatoč internoj tjeralici koja je za njim raspisana, još su predmetom istrage Granične policije BiH.

Nakon njegovog javljanja iz Izraela Tužiteljstvo BiH je zatražilo da se za njim raspiše međunarodna tjeralica, a Sud BiH u srijedu je to prihvatio i njihov nalog da se to učini poslan je Glavnom tajništvu Interpola u Lyonu gdje se sada provjerava jesu li ispunjene sve pretpostavke da tjeralica postane pravomoćna i kao takva proslijeđena svim državama članicama koje onda imaju obvezu uhititi Dodika i izručiti ga BiH.

Nalog za raspisivanje međunarodne tjeralice izdan je i za predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem koji je također prelazio granicu, ali se vratio u BiH gdje se i sada nalazi.

Dodik je na konferenciji u Izraelu malo govorio o antisemitizmu i holokaustu, spominjao koncentracijski logor Jasenovac tvrdeći kako je tamo ubijeno 500 tisuća Srba uz konstataciju kako su ustaše u NDH činile zločine gore i od nacističkih, te hvalio politiku Donalda Trumpa kojeg je proglasio "osloboditeljem svijeta". Iskoristio je priliku i kako bi se požalio zbog problema koje ima s pravosuđem u BiH, tvrdeći kako je sve to "podvala koja se zove muslimanski nacionalizam i šovinizam prema Srbima".

"Žele me spriječiti da idem u posjete, da se sastajem s državnicima i da me na taj način izoliraju pa da onda pričaju kako se ja ne mogu ni s kim sastati. To je sarajevski 'pasjaluk' (jal) koji nije ništa nepoznato. Na nama je da se borimo. Јa nemam namjeru odustati. Imam još dovoljno godina života da se izborim za adekvatan status RS-a", kazao je.

