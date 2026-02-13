Merz poručio SAD-U da je dosegnuo granice svoje moći: 'Rat pokreta MANGA nije naš!'

SAD, djelujući samostalno, dosegao je granice svoje moći i možda je već izgubio ulogu globalnog lidera, upozorio je Donalda Trumpa na otvaranju Münchenske sigurnosne konferencije Friedrich Merz, njemački kancelar.

Također je pozvao američkog predsjednika da prizna da je još uvijek moguće iscrpiti Rusiju ekonomski i vojno, do te mjere da bude spremna sjesti za pregovarački stol oko Ukrajine.

U govoru u petak, osmišljenom kako bi se postavio čvrst, ali pomirljiv ton o budućnosti transatlantskog partnerstva, piše The Guardian, Merz je tvrdio da je stari poredak završio te da u ovom novom dobu supersila čak i SAD dolaze do granica samostalnog djelovanja.

Kritike pokretu MANGA

Merz je izazvao najveći pljesak publike koja je vrvjela neprijateljstvom prema američkom unilateralizmu kada je izravno kritizirao sadašnju američku administraciju rekavši:

"Kulturni rat pokreta MANGA nije naš. Sloboda govora ovdje kod nas završava kada je taj govor usmjeren protiv ljudskog dostojanstva i temeljnog zakona. Ne vjerujemo u carine i protekcionizam, već u slobodnu trgovinu. Podržavamo klimatske sporazume i Svjetsku zdravstvenu organizaciju.“

Kao jedna od europskih nacija koje najviše čine na povećanju vlastitih obrambenih izdataka, Merz se očito osjećao dovoljno snažno da inzistira na tome da SAD mora učiniti više kako bi saslušao europske zabrinutosti oko svoje sigurnosti i legitimnosti održivog europskog stupa NATO-a.

Opisujući minhensku konferenciju kao seizmograf stanja odnosa između SAD-a i Europe, rekao je da je rat u Ukrajini „prisilio Europu da se vrati s odmora od svjetske povijesti. Zajedno smo ušli u eru koju ponovno obilježavaju moć i politika velikih sila.“

Merz je govorio uoči četvrte godišnjice ruske invazije na Ukrajinu i godinu dana nakon što je Vance iskoristio svoj govor u istoj dvorani kako bi kritizirao Europljane zbog toga što ne preuzimaju dovoljno kontrole nad vlastitim obrambenim aranžmanima i ignoriraju zahtjeve svojih birača.

POGLEDAJTE VIDEO Plenković se sastao s Rubiom: Susret u Münchenu dok Trump trese odnose s Europom