FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSLALI UPOZORENJE /

Medvjed napao razred osnovne škole, četvero teško ozlijeđeno: 'Nemojte ga tražiti'

Medvjed napao razred osnovne škole, četvero teško ozlijeđeno: 'Nemojte ga tražiti'
×
Foto: Profimedia/ilustracija

Dob žrtava nije objavljena, ali među njima je, prema izvješćima, bilo djece

21.11.2025.
14:07
Hina
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nekoliko ljudi teško je ozlijeđeno, od kojih dvoje kritično, u četvrtak u napadu sivog medvjeda na razred osnovnoškolaca u Britanskoj Kolumbiji na zapadu Kanade, objavili su mjesni mediji.

"Bolničari su pružili hitnu pomoć četvero pacijenata i prebacili ih u bolnicu", rekao je glasnogovornik hitne službe u mjestu Belli Cooli, oko 700 kilometara sjevernozapadno od Vancouvera, za agenciju Canadian Press.

"Dvoje pacijenata bilo je u kritičnom stanju, a dvoje u teškom."

Dob žrtava nije objavljena, ali među njima je, prema izvješćima, bilo djece.

'Medvjed ga je progonio'

Incident se dogodio na planinarskoj stazi pored autoceste.

Majka je za Canadian Press rekla da je njezin 10-godišnji sin hodao s djecom i učiteljima kada ih je napao medvjed.

Životinja mu se toliko približila da joj je mogao dodirnuti krzno. "Pobjegao je glavom bez obzira", rekla je majka. Medvjed ga je progonio i zatim napao drugu osobu.

Mjesne vlasti Nuxalk Nationa u Belli Cooli pozvale su mještane da ostanu u kućama ili, ako moraju, da se voze se automobilom.

Upozorili su ih da ne traže agresivnog medvjeda koji je još na slobodi. Škola će u petak biti zatvorena zbog tog incidenta.

POGLEDAJTE VIDEO: Japanac pokazao jezive rane nakon napada medvjeda

MedvjedKanadaNapadOsnovna škola
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSLALI UPOZORENJE /
Medvjed napao razred osnovne škole, četvero teško ozlijeđeno: 'Nemojte ga tražiti'