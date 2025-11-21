Medvjed napao razred osnovne škole, četvero teško ozlijeđeno: 'Nemojte ga tražiti'

Nekoliko ljudi teško je ozlijeđeno, od kojih dvoje kritično, u četvrtak u napadu sivog medvjeda na razred osnovnoškolaca u Britanskoj Kolumbiji na zapadu Kanade, objavili su mjesni mediji.

"Bolničari su pružili hitnu pomoć četvero pacijenata i prebacili ih u bolnicu", rekao je glasnogovornik hitne službe u mjestu Belli Cooli, oko 700 kilometara sjevernozapadno od Vancouvera, za agenciju Canadian Press.

"Dvoje pacijenata bilo je u kritičnom stanju, a dvoje u teškom."

Dob žrtava nije objavljena, ali među njima je, prema izvješćima, bilo djece.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Medvjed ga je progonio'

Incident se dogodio na planinarskoj stazi pored autoceste.

Majka je za Canadian Press rekla da je njezin 10-godišnji sin hodao s djecom i učiteljima kada ih je napao medvjed.

Životinja mu se toliko približila da joj je mogao dodirnuti krzno. "Pobjegao je glavom bez obzira", rekla je majka. Medvjed ga je progonio i zatim napao drugu osobu.

Mjesne vlasti Nuxalk Nationa u Belli Cooli pozvale su mještane da ostanu u kućama ili, ako moraju, da se voze se automobilom.

Upozorili su ih da ne traže agresivnog medvjeda koji je još na slobodi. Škola će u petak biti zatvorena zbog tog incidenta.

POGLEDAJTE VIDEO: Japanac pokazao jezive rane nakon napada medvjeda