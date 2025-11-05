Ubio niz pacijenata, pokušao nauditi drugima: 'Kljukao' ih lijekovima da što manje radi u noćnoj smjeni?

Bivši medicinski tehničar (44) osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog niza ubojstava palijativnih pacijenata, presudio je u srijedu njemački Okružni sud u Aachenu.

Proglašen je krivim za deseterostruko ubojstvo i još 27 pokušaja ubojstva smrtonosnim injekcijama u 2023. i 2024. godini dok je radio u bolnici u Würselenu, a sud je utvrdio "iznimnu težinu" njegove krivnje što znači da gubi mogućnost puštanja na slobodu nakon 15 godina provedenih iza rešetaka.

Prema optužnici, medicinski je tehničar davao jake sedative ili lijekove protiv bolova uglavnom starijim pacijentima kojima je bila potrebna intenzivna njega. Želio ih je uspavati kako ne bi morao previše raditi u noćnim smjenama, prenosi lokalni portal Br24.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nove optužbe

Nakon što bi pacijentima dao lijekove, navodno je napuštao njihove sobe i prepuštao ih samima sebi.

Optuženik je završio obuku za registriranog medicinskog tehničara, a u toj je bolnici radio četiri godine prije uhićenja.

Na suđenju je porekao sve optužbe i tvrdio da nije davao lijekove s namjerom skraćivanja života.

Međutim, sud mu nije povjerovao, a odlučio je provjeriti i niz drugih sumnjivih slučajeva iz drugih bolnica u kojima je prije toga radio.

Tužiteljstvo je najavilo podizanje novih optužnica protiv 44-godišnjaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici i medicinske sestre pjevaju za svoje pacijente: 'Traže od Olivera do tamburica!'