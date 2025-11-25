Dijelovi Rusije gore, ima mrtvih: Pogledajte snimke ukrajinskih udara

Krasnodarski kraj i Rostovska oblast u noći na utorak postali su meta masovnog napada ukrajinskih bespilotnih letjelica. Prema dosadašnjim informacijama, najmanje tri osobe su mrtve, a više ih je ranjeno, prenosi ruska agencija RIA.

Svi stradali su stanovnici Taganroga i Neklinovskog okruga. Guverner regije Jurij Sljusar izvijestio je da su u napadu poginule tri osobe, dok je još osam ranjeno. U gradu Taganrogu oštećene su dvije višekatnice, jedna privatna kuća, Mehanički fakultet, dva industrijska poduzeća i dječji vrtić.

Proglašeno izvanredno stanje

"Kao rezultat neprijateljskog napada, oštećeno je nekoliko stambenih zgrada, privatna kuća, zgrada Strojarskog fakulteta, dva industrijska poduzeća i Dječji vrtić broj 17. Unutar granica tih zgrada i ustanova proglašen je lokalni režim izvanrednog stanja", napisala je na svom Telegram kanalu gradonačelnica Svetlana Kambulova.

Na tim je lokacijama uveden lokalni režim izvanrednog stanja, a na terenu je operativni stožer. U selima Petrušino i Veselo-Voznesenka također je prijavljena šteta, a oštećena su dva privatna posjeda. Na jednom je buknuo požar, a na drugom je oštećena plinska cijev, što je također prouzrokovalo požar.

Snage protuzračne obrane su tijekom noći oborile 16 bespilotnih letjelica iznad Rostovske oblasti, priopćili su iz ruskog Ministarstva obrane.

Srušeno 76 bespilotnih letjelica

U Krasnodarskom kraju, poznatijem kao Kuban, u napadu dronova ozlijeđeno je šest osoba, potvrdio je guverner Veniamin Kondratjev. U Novorosijsku je oštećeno pet stambenih zgrada i dvije privatne kuće, a četvero ljudi je ozlijeđeno.

U središtu Krasnodara pronađeni su fragmenti bespilotnih letjelica u blizini jedne višekatnice, a oštećeni su prozori na tri zgrade. U Tuapseu se nakon pada drona zapalio krov stambene zgrade, no požar je brzo lokaliziran. Zaštitar susjedne ustanove je ranjen.

U Gelendžiku su oštećene dvije privatne kuće, a ozlijeđen je muškarac koji se u trenutku udara nalazio na ulici, no njegov život nije ugrožen. Iz Ministarstva obrane su priopćili kako su sustavi protuzračne obrane iznad te regije srušili ukupno 76 bespilotnih letjelica.

