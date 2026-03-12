Maskirani lopovi ukrali dronove iz vojne baze: Strahuje se od napada na američkom tlu

Američka vojska nudi visoku nagradu za hvatanje dvojice lopova koji su ukrali dronove iz vojne baze - usred straha od mogućeg iranskog napada dronom na američko tlo, piše New York Post.

Odjel za kriminalističke istrage vojske nudi nagradu od 5000 dolara za informacije koje bi dovele do uhićenja lopova koji su u studenom ukrali dronove iz Fort Campbella u Kentuckyju.

Foto: Facebook/U.S. Army Fort Campbell/Screenshot

Dronovi su ukradeni između 21. i 24. studenog, ali dužnosnici nisu otkrili kada je otkriven njihov nestanak. Dronovi su bili Skydio X10D sustava - lagani kvadkopteri dugog dometa koji se koriste za zračni nadzor i izviđanje.

