Što ako Rusiju napadnu moćnim Storm Shadowom? Ogorec: 'To može samo NATO. Putin će znati'

Danima se navodi kako su Amerikanci i Britanci na korak do toga da Ukrajini dozvole korištenje Storm shadowa, moćnih projektila dugog dometa protiv ciljeva u Rusiji, što izaziva dodatnu napetost u odnosima s Rusijom. Zašto ovo moćno oružje i projektili koji po samo jednom komadu koštaju skoro milijun dolara izazivaju toliku napetost, pitali smo vojnog stručnjaka Marinka Ogoreca koji je pojasnio da je riječ o vrlo preciznom oružju kojim bi Ukrajinci mogli gađati određene elemente ruske logistike i vojne infrastrukture u pozadini.

"To su vrlo specifični projektili, znatno su skuplji u odnosu na dronove s kojima Ukrajinci sada operiraju. To je veliko naoružanje koje je tehnološki složeno i sofisticirano, a cijena je visoka. No, ti sustavi su, za razliku od dronova, daleko učinkovitiji u probijanju protuzračne obrane", rekao je Ogorec.

U Rusiji se osjeti doza nervoze na spomen Storm Shadowa protiv kojeg se ipak imaju čime boriti.

"Rusi imaju prilično dobar sustav integrirane protuzračne obrane i njime su se dosad branili od prijetnji iz zraka. Vjerojatno je da će pokušati koristiti te sustave protiv Storm Shadowa. Ipak, ne postoje sustavi koji će apsolutno osigurati prevagu ili pobjedu", kaže naš sugovornik.

Na pitanje ojačava li Ukrajina s ovim moćnim projektilima, naš sugovornik kratko odgovara - ne. "Ukrajinsko jačanje s tim projektilima neće bitno promijeniti stanje. Oni će biti sposobni gađati protivnika u dubljim dijelovima njegove teritorije, što može dovesti do određene eskalacije, ali ne nužno do promjene stanja na bojištu. Ali blizu smo ozbiljne ekskalacije i vidjet ćemo kako će se sve razvijati", kaže Ogorec.

Kakvo je stanje na bojištu?

Za Ruse kaže da i dalje drže inicijativu u Donbasu i osvajaju prostore koji su im bitni . Ako osvoje Pokrovsk, nastavlja naš sugovornik, otvorit će im se vrata cijelog Donjecka, čime će ostvariti veći dio svojih strateških ciljeva.

"Za prodor, pak, Ukrajine u Kursk i dalje da ne vidim vojnu logiku. Ostala su dva moguća vojna cilja: jedno je ostati u nuklearnoj Kurskoj oblasti, a nisu ni blizu došli nukelarki; a drugo je mogućnost da Rusi premjeste dio snaga s Donbasa na prodor u Kursk. Ni to se nije dogodilo. Rusi su dovukli snage s Dalekog istoka iz Vladivostoka. Dva vojna cilja nisu ostvarena, a vojna logika da slabija strana razdvaja svoje snage na dva bojišta je apsurdna. Ukrajina je time oslabljena jer je raspodijelila snage na dva fronta i obje su sada oslabljene", kaže ovaj vojni alanitičar.

Hoće li isporukom i dozvolom korištenja projektila Storm Shadow doći do točke pucanja čime bi se uvukao čitav svijet u sukob, jednostavno odgovara da se nada da se nikad neći do točke pucanja.

"Jer bi to moglo značiti početak nuklearnog rata. Putin je upozorio, i bojim se da je djelomično u pravu, da bi uporaba Storm Shadowa, potom dalekometnog sustava i njemačkog Taurus-a, izazvalo velike posljedice. Naime, riječ je o vođenim sustavima koji se cijelo vrijeme moraju voditi do svog cilja. Borbeni zrakoplovi koji ih lansiraju samo su platforme; ti sustavi se navode dalje pomoću satelitskog vođenja koji ima jedino NATO. Ukrajinci to ne mogu raditi na takve daljine za precizno planiranje ciljeva. Ako se to dogodi i počnu gađati ruske ciljeve, jasno je da će izazvati velike reakcije", upozorava Ogorec.

Inače, projektili Storm Shadow već su ranije isporučeni Ukrajini, ali im nisu dozvolili sustav satelitskog navođenja koji ima, ponavlja Ogrinec, samo NATO. Ukrajinci ih navode samo promatranjem i ciljanjem uz pomoć dronova. "Još nema službenog odobrenja za gađanje ciljeva putem satelitskog navođenja. I do sada su ih Ukrajinci koristili samo za manje udaljenosti za gađanje mostova, rafinerija nafte, energetske infrastrukture...

"Ako bi gađali ciljeve na većim dubinama, to bi se radilo putem satelita i to bi kompliciralo stvari", navodi Ogorec.

