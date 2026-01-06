Trump poručio da ona nije sposobna, Nobelovka mu zahvalila: 'Ovo je golem korak za čovječanstvo'

Venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado, koja se prošle godine mjesecima skrivala, rekla je da je zahvalna na akciji Donalda Trumpa u Venezueli, nazvavši je "golemim korakom za čovječanstvo, za slobodu".

Pohvalila je američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog uhićenja autoritarnog vođe Nicolása Madura.

"3. siječnja ući će u povijest kao dan kada je pravda pobijedila tiraniju", rekla je Machado u ponedjeljak za Fox News.

"To je prekretnica", kazala je u video isječku intervjua koji je podijelila na platformi X, dodavši da je to značajno ne samo za venezuelski narod već "i za čovječanstvo, za slobodu i ljudsko dostojanstvo".

Američke snage napale su ciljeve u Venezueli, zarobile Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores te ih dovele u Sjedinjene Države, gdje su sada suočeni sa sudskim postupkom zbog navodnih optužbi za krijumčarenje droge.

Nakon Madurova uhićenja, Machado je pozvala da se za predsjednika postavi oporbeni političar Edmund González Urrutia. Oporba i međunarodni promatrači smatraju da je 76-godišnji bivši diplomat pobijedio na predsjedničkim izborima 2024. godine, obilježenima optužbama za prijevaru.

On se kandidirao samo zato što je popularnijoj Machado bilo zabranjeno sudjelovanje u predsjedničkoj utrci.

Jasna poruka Trumpa: 'Bilo bi joj teško biti vođa'

Trump je nedavno dao na znanje da Machado neće igrati vodeću ulogu u Venezueli. "Njoj bi bilo vrlo teško da bude vođa. Ona nema potporu u zemlji, a ne uživa ni poštovanje u zemlji", rekao je američki predsjednik.

U međuvremenu je Madurova odana zamjenica Delcy Rodríguez prisegnula kao vršiteljica dužnosti. Njezina vlada i dalje smatra Madura legitimnim šefom države.

Dobitnica Nobelove nagrade za mir María Corina Machado za Fox News je rekla da se Delcy Rodríguez "ne može vjerovati".

