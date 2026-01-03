FREEMAIL
Nobelovka poslala dramatičnu poruku: 'Budite spremni. Venezuela će biti slobodna'

Nobelovka poslala dramatičnu poruku: 'Budite spremni. Venezuela će biti slobodna'
Foto: Leo Ramirez/afp/profimedia

'Venezuela će biti slobodna', zaključila je i pozvala na jedinstvo i ustrajnost u trenucima presudnim za budućnost zemlje

3.1.2026.
17:52
Franka Kopilaš
Leo Ramirez/afp/profimedia
Jedna od najpoznatijih venezuelanskih oporbenih čelnica i dobitnica Nobelove nagrade za mir, María Corina Machado, poručila je građanima Venezuele na društvenoj mreži X da je "stigao trenutak slobode" i da se predsjednik Nicolás Maduro od danas suočava s međunarodnom pravdom.

Machado je godinama jedna od najglasnijih kritičarki Madura, a vlasti su joj ranije zabranjivale kandidaturu i političko djelovanje. Unatoč tim zabranama, ostala je ključna figura oporbenog pokreta s iznimno snažnom potporom javnosti i dijaspore.

U objavi je poručila da je Maduro odgovoran za "strašne zločine" počinjene nad Venezuelancima i građanima drugih zemalja, a nakon što je odbio političko rješenje krize, došlo je do međunarodne reakcije. Tvrdi da je došao trenutak u kojem se moraju obnoviti narodna i nacionalna suverenost, uspostaviti red u zemlji, osloboditi politički zatvorenici i započeti obnova države. 

Borba za demokraciju trajala je godinama, a građani su, navodi Machado, dali sve kako bi došli do ovog trenutka.

'Venezuela će biti slobodna'

Posebno je istaknula predsjedničke izbore održane 28. srpnja, za koje oporba tvrdi da su bili ključni izraz volje građana. Oporba je za legitimnog predsjednika izabrala Edmunda Gonzáleza Urrutiju, smatra Machado i tvrdi da bi on trebao preuzeti ustavni mandat i biti priznat kao vrhovni zapovjednik Nacionalnih oružanih snaga.

Machado je pozvala građane da ostanu budni, aktivni i organizirani dok se ne provede demokratska tranzicija vlasti. Istaknula je da su spremni "provesti mandat naroda i preuzeti vlast", ali je pritom naglasila važnost discipline, koordinacije i praćenja službenih kanala.

Venezuelancima koji se nalaze u zemlji poručila je da budu spremni na daljnje upute koje će uskoro biti objavljene. Dijaspora je pozvana na mobilizaciju i pritisak na strane vlade i međunarodnu zajednicu kako bi se, prema njezinim riječima, pomoglo u izgradnji "nove Venezuele".

"Venezuela će biti slobodna", zaključila je i pozvala na jedinstvo i ustrajnost u trenucima presudnim za budućnost zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO: SAD i Venezuela na rubu sukoba: vojna blokada, Monroeova doktrina i strah od rata

Maria Corina MachadoNicolas MaduroVenezuela
