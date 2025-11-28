Šok za NATO pred ključni sastanak: Trumpov čovjek povukao neuobičajen potez

Američki državni tajnik Marco Rubio ne planira sudjelovati na sastanku šefova diplomacija članica NATO-a koji se idući tjedan održava u Bruxellesu, što je neuobičajen izostanak najvišeg američkog diplomata s ključnog transatlantskog skupa.

Washington će umjesto ministra predstavljati njegov zamjenik Christopher Landau, rekao je Reutersu dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

Nije još poznat razlog zašto je Rubio odlučio preskočiti sastanak 3. prosinca, ali njegovi bi se planovi mogli promijeniti u posljednjem trenutku. No najava njegovog izglednog izostanka dolazi u vrijeme dok američki i ukrajinski dužnosnici rade na pomirivanju razlika oko mirovnog plana predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za kraj rata u Ukrajini, te dok dio europskih diplomata izražava nezadovoljstvo što su izostavljeni iz tog procesa.

Iznimno rijetka situacija

U pravilu se godišnje održavaju dva formalna susreta šefova diplomacije država NATO-a, a iznimno je rijetko da s njih izostaje najviši predstavnik američke diplomacije. Tijekom prvog Trumpovog mandata tadašnji državni tajnik Rex Tillerson 2017. je prvotno planirao izostati sa sastanka u travnju, no sastanak je tada pomaknut kako bi odgovarao njegovom rasporedu.

Jedan dužnosnik NATO-a rekao je Reutersu da nije neuobičajeno da neki ministar preskoči sastanak. "NATO je domaćin niza ministarskih sastanaka svake godine, a iako je većina saveznika predstavljena ministrima na većini događanja, nije neuobičajeno da okolnosti spriječe nekog ministra da sudjeluje na svim sastancima NATO-a", rekao je.

Rubiov izostanak mogao bi potaknuti dodatna produbljivanja pitanja o predanosti Washingtona europskoj sigurnosti, što je već propitkivano proteklih godina.

Sjedinjene Države najmoćnija su članica NATO-a, no Trump je više puta osporavao njegovu nužnost i sugerirao da će povući Washington. Landau, diplomat koji će sudjelovati na sastanku umjesto Rubija, također je propitkivao smisao NATO-a u objavi na platformi X u lipnju.

