Maloljetnice osuđene zbog ubojstva muškarca (75): Brutalno ga pretukle na ulici

Tri školarke osuđene su na ukupno devet godina zatvora nakon što su priznale krivnju za ubojstvo muškarca (75) iz nehaja

Ubojstvo se dogodilo u veljači u Londonu kada su djevojke imale 14, 16 i 17 godina. Freddi Rivero te se kobne večeri vraćao s druženja s prijateljima kada su ga na autobusnoj stanici opkolile tri djevojke.

Ubrzo su ga počele udarati zbog čega je Rivero pao na pod. Iako se nadzornim snimkama vidi da je Rivero pokušao izbjeći sukob, djevojke su ga nastavile udarati, a sve su snimale svojim mobitelima.

Prolaznici su Rivera pronašli na pločniku krvavog i bez svijesti te je hitno prevezen u bolnicu gdje je podlegao ozljedama.

Od prije poznate policiji

Djevojke su od prije poznate policiji. Jedna od sedamnaestogodišnjakinja ranije je osuđena za rasno motivirano uznemiravanje i napad na službene osobe, dok je najmlađa sudionica osuđena za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda beskućnici na ulici u prosincu 2024.

Inspektor koji je vodio istragu izrazio je sućut obitelji ubijenog i poručio da je ovo bio u potpunosti neizazvan napad.

"Činjenica da su napad snimile i smatrale da je to zabavno čini sve još odvratnijim. Zahvaljujem građanima koji su pomogli u istrazi i pružili prvu pomoć Frediju. Njihova svjedočenja bila su ključna za brzo uhićenje djevojaka“, poručio je Devan Taylor.

Jedna od 17-godišnjakinja osuđena je na četiri godine zatvora, druga na tri godine i šest mjeseci, dok je najmlađa dobila dvije godine i šest mjeseci zatvora.

